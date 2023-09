Compania de servicii IT şi marketing digital Zitec are afaceri în creştere cu 20%, la 14,7 mil. euro

În primele şase luni din acest an, zonele de business care au afişat evoluţii remarcabile sunt serviciile DevOps, e-commerce, secuitate cibernetică şi protecţia datelor şi serviciile de cloud. Iar compania a înregistrat afaceri de peste 25 mil. euro în 2022, plus 42% faţă de anul 2021.

În precizările sale, „În 2023, cele mai multe companii au devenit foarte precaute cu noile investiţii, ceea ce a dus la o temporizare a implementării de proiecte. În acest context, ne-am concentrat pe creşterea calităţii serviciilor noastre pentru a acoperi întreaga plajă de nevoi apărute din partea clienţilor. Chiar şi în climatul curent, dominat de prudenţă, am obţinut o creştere de 20% a veniturilor noastre. În viitorul apropiat, ne aşteptăm la o accelerare a investiţiilor în proiecte de tehnologie. Este singura cale prin care companiile pot deveni mai performante”, a spus Alexandru Lăpuşan, CEO şi co-fondator al Zitec.

Iar, pe lângă creșterea veniturilor din serviciile de consultanță, dezvoltare software și conexe, au înregistrat creșteri foarte bune și cele două produse software dezvoltate de Zitec: Mirro.io și Regista.ro.

În contextul comparativ, Mirro.io, platforma de management al performanței dezvoltată de Zitec, a înregistrat în primul semestru din 2023 o creștere a numărului de utilizatori de aproape trei ori față de perioada similară a lui 2022.

În plus, anul acesta, în portofoliul Mirro s-au adăugat nume cunoscute pe plan local precum eMAG, Kinderpedia, sau Imobiliare.ro. Mirro acoperă activ și zona agențiilor de marketing. În primul semestru al acestui an, Kooperativa 2.0 s-a alăturat unui portofoliu care include nume cunoscute pe plan local, precum DWF sau GRF+. Mirro rămâne atentă și la nevoile ONG-urilor și este alături de organizația Narada începând cu acest an.

În afirmaţiile sale, “Felul în care lucrăm s-a schimbat profund în ultimii ani. Pentru a ține pasul cu așteptările oamenilor și cu noile standarde din piață, companiile vor continua să se bazeze pe instrumente inovative de management al performanței, precum Mirro.io. Astfel vor putea lua decizii bazate pe date, pentru a menține motivația echipelor și pentru a-și păstra avantajul competitiv în strategiile lor de retenție și de recrutare. Pentru restul anului, planurile noastre de expansiune includ și companii din Horeca/Retail/FMCG, unde abordarea Mirro bazată pe creșterea comunităților ne poziționează ca principala alegere a unor lideri de piață în aceste segmente”, a explicat Simona Lăpușan, CEO și fondator Mirro și co-fondator Zitec.

Totodată, la jumătatea anului 2023, numărul instituțiilor publice locale, naționale și guvernamentale digitalizate cu ajutorul Regista, platformă creată de Zitec, se apropia de 1.200, generând o dublare a veniturilor Regista comparativ cu prima jumătate a anului 2022.

În acest sens, Edward Crețescu a spus, “Regista este în plină creștere. A început ca un proiect și a devenit o companie de sine stătătoare, parte a grupului de firme Zitec. Traiectoria ei este susținută de nevoia mare de inovație din acest segment și de așteptările cetățenilor, care evoluează rapid. Ei cer digitalizarea într-o și mai mare măsură a administrației publice. În consecință, drumul până la ghișeu sau la primărie dispare încet încet, tendință evidențiată de înmulțirea documentelor procesate digital de când am lansat proiectul. În plus, vedem primării și instituții publice care nu se mai mulțumesc doar să digitalizeze, ci doresc să automatizeze proceduri întregi de interacțiune cu cetățenii”, a spus Edward Crețescu, director general Regista.

Colaborări pe termen lung cu clienții Zitec și extindere pe piețele internaționale

În perioada de referinţă, Zitec a început colaborarea cu o serie de clienți noi (atât din piața internațională, cât și din cea locală), printre care se numără Libra Internet Bank, Philips România, KFC, X-Flow, precum și alte branduri de renume.

Volumul de business din proiectele noi a crescut cu 138% în primele șase luni ale acestui an față de perioada ianuarie – iunie 2022. Amploarea proiectelor dezvoltate cu clienți internaționali a crescut de asemenea, în concordanță cu direcția strategică pe care Zitec și-a asumat-o, de a se extinde accelerat și pe piețele externe.

Parteneriatele de încredere pe care Zitec a reușit să le clădească alături de clienți de renume confirmă viziunea pe termen lung a companiei.

În prezent, clienții care sunt alături de Zitec de peste 8 ani: STMicroelectronics, Flanco, Network One Distribution (NOD), Credit Europe Bank, TechSoup Global, Depanero. Clienți precum eMag sau EDEX (Universitatea din Nicosia) sunt alături de Zitec de peste 10 ani, în timp ce Amadeus Marketing România a depășit borna de 20 de ani.

Clienți care sunt alături de Zitec de peste 5 ani: PayU, The Fundworks, Pegasus, Benefit Seven (7card), Sameday

Clienți care sunt alături de Zitec de peste 3 ani: AdoreMe, Arctic, Chimpex, Romcim, RoadGrandTours Inc, Strauss Romania.

În România, compania Zitec acoperă multiple industrii și are o amprentă puternică în fintech, retail, logistică și e-commerce, educație, turism și ospitalitate.

Flexibilitate a mediului de lucru și susținerea dezvoltării personale și profesionale a membrilor echipei

În acest an, Zitec a investit în creșterea nivelului de leadership și dezvoltarea abilităților necesare unui mod de colaborare eficient în cadrul echipelor. Colegii din Zitec au participat la programe de dezvoltare profesională și personală, obținând certificări în domenii precum data engineering sau cloud.

Rata de loializare în cadrul echipei a urcat până la 96% la final de iunie 2023, de la 94% la jumătatea anului 2022.

Rata de acceptare a ofertelor de angajare în cadrul companiei este de 82% pentru semestrul I din 2023, peste media pieței internaționale de IT, care este de 72%, conform unui studiu de piață al Gartner.

Zitec a îmbrățișat un model axat pe flexibilitate, în care colegii aleg cum doresc să lucreze – de acasă sau de la birou – în funcție de preferințele și nevoile lor. Acest grad ridicat de flexibilitate rămâne în continuare la dispoziția echipei.

În același timp, Zitec a reamenajat recent biroul din București pentru a oferi o experiență mai plăcută și mai aproape de nevoile de lucru ale colegilor. Compania pune, totodată, la dispoziția oamenilor care lucrează din alte regiuni din România și opțiunea utilizării unor spații de coworking.

