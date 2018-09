Cele mai frumoase costume populare: Alegerea ideala pentru un botez traditional romanesc

Se apropie momentul botezului celui mai nou membru al familiei voastre? Sunteti nerabdatori si in acelasi timp ingrijorati intrucat nu ati stabilit inca toate detaliile pentru ziua cea mare? Ziua in care copilasul vostru va fi increstinat este una speciala pentru voi si din acest motiv totul trebuie sa fie bine pus la punct pentru a nu avea parte de surprize neplacute.

Alegerea nasilor care vor deveni parintii spirituali ai micutului, selectarea celei mai frumoase locatii de petrecere si a celui mai frumos costum de botez reprezinta factorii esentiali care vor transforma acel eveniment intr-unul de succes, pe care il veti tine minte toata viata. Ce părere aveti despre un botez celebrat in costume populare?

Sursa foto: pixabay.com



Botez in stil traditional romanesc

Dat fiind faptul ca botezul reprezinta o ocazie speciala, cu traditie in tara noastra, o varianta foarte populara in randul parintilor si a nasilor este reprezentata de botezul organizat in stil traditional romanesc, cu toate elementele specifice acestuia.

Pentru aceasta, astazi ne-am propus sa venim in sprijinul vostru cu un plan bine pus la punct pentru a gasi cele mai interesante costume populare aici pentru ca ziua cea mare, pe care o asteptati cu nerabdare sa fie una cu adevarat speciala pentru voi si noul membru al familiei voastre.





Sursa foto: pixabay.com

Ia romaneasca, un simbol cu traditie

Ia este un element central al portului traditional romanesc. In ultimii ani, aceasta a luat amploare in tara noastra, devenind un must-have in cadrul celor mai moderne garderobe ale femeilor intrucat chiar si cei mai celebri designeri au inclus-o in noile lor colectii.

In plus, aceasta a devenit alegerea ideala pentru cei invitati la un botez celebrat in stil traditional. Mai mult decat atat, acum exista si o gama diversa de costume populare special create pentru cei mici, cu ocazia botezului. Astfel, toata lumea poate purta costume populare romanesti in cazul unor astfel de ocazii pentru ca intregul eveniment sa fie unul traditional. Devenind astfel o sarbatoare a familiei, toti participantii la un astfel de botez vor avea amintiri frumoase de la acest eveniment.

Tema botezului? Traditia!

Dat fiind faptul ca botezul reprezinta un eveniment cu importante semnificatii spirituale atat pentru cel mic cat si pentru parinti si nasi, alegerea unei teme traditionale pentru celebrarea acestuia reprezinta o intoarcere in timp cu noi semnificatii. Hainele micutului si ale invitatilor nu pot fi decat costume populare intr-un astfel de scenariu iar intreaga scena a evenimentului va purta astfel pecetea traditiei romanesti.

Sursa foto: pixabay.com

Cum alegi cele mai bune costume populare

Iata cateva informatii utile pe care trebuie sa le cunoasteti pentru a alege cele mai frumoase costume populare pentru botezul copilasului vostru:

Alegeti costume populare originale, lucrate manual

Dat fiind faptul ca va doriti sa organizati un eveniment in stil traditional romanesc, este important sa va indreptati atentia catre costume populare originale, lucrate manual si care au la baza materiale originale.

Efortul depus, calitatea acestor materiale si timpul necesar pentru a lucra manual fiecare element al portului traditional romanesc reprezinta factorii care influenteaza pretul ridicat al acestor costume populare.

Efortul de a plati un cost mai ridicat merita pe deplin intrucat se cunoaste foarte clar diferenta calitativa in cazul costumelor lucrate manual din materiale originale.

Sursa foto: pixabay.com

Puteti opta pentru costume traditionale personalizate

Cel mic este vedeta acestui eveniment, motiv pentru care puteti opta pentru un costum popular de botez personalizat pentru acesta.

In plus, puteti alege sa va asortati cu prichindelul vostru si cu nasii pentru ca albumul de fotografii de la botez sa fie unul cu adevarat special.

Pentru a va asigura ca totul va fi gata la momentul potrivit, asigurati-va ca dati comanda din timp pentru astfel de costume populare personalizate intrucat alegerea celor mai bune materiale si realizarea unor cusaturi complexe, conform modelului ales necesita timp.

Sursa foto: pixabay.com

Costumul popular de botez

In cazul baietilor, costumul popular de botez include, de regula, pantalonasi si vesta din lana, o ie traditionala si bata sau betelie cusuta manual.

In cazul fetitelor, costumul popular pentru botez include, de regula, traditionala catrinta, ia si bata specifica.

Bumbacul este cel mai recomandat material in cazul iei traditional romanesti intrucat este mai confortabil pentru bebelus si nu se agata usor.

Sursa foto: https://www.fabricademagie.ro



Avand in vedere aceste criterii, acum puteti organiza un botez special cu tema traditionala, in care costumele populare pentru adulti si copii vor deveni atractia evenimentului.