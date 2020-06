Cum Deschizi o Firma de Curatenie cu Fonduri Europene ?

Industria curateniei este un domeniu aflat intr-o panta ascendenta, iar castigurile pe care antreprenorii le pot avea prin intermediul firmelor de curatenie din Bucuresti pot fi extrem de atragatoare. Insa, dezavantajul este acela ca pentru a putea incepe un astfel de business, va fi nevoie de o investitie initiala destul de mare, daca vrei cu adevarat sa te diferentiezi de concurenta prin servicii de curatenie de inalta calitate si eficienta maxima, dar si adaugarea unei note de unicitate.

Acest tip de business poate fi destul de usor de inceput, caci nu este necesara o anumita pregatire in vreun domeniu anume, tot ceea ce este absolut necesar este achizitionarea echipamentelor si produselor de curatenie de buna calitate, dar si gasirea personalului.

O firma de curatenie este una dintre afacerile pe care aproape oricine le poate incepe cu ajutorul fondurilor europene, iar in cele ce urmeaza vei afla toate detaliile legate de inceperea afacerii, finantarea prin programul Startup Nation si care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie sa te axezi la inceput.

Serviciile de curatenie din Bucuresti sunt o necesitate, nu doar la domiciliul clientilor, ci si in birouri, spatii comerciale sau cladiri industriale. Iar cum oamenii au devenit din ce in ce mai ocupati, multi dintre ei ajung sa opteze pentru a plati pentru astfel de servicii. Daca acestia vor fi multumiti, ei vor reveni, insa vor deveni si cel mai bun mod de promovare al respectivei firme de curatenie.

Chiar daca persoanele fizice nu apeleza atat de des la serviciile de curatenie la domiciliu, firmele sunt cele care au facut ca aceasta piata sa se dezvolte destul de mult in ultimii 20 de ani, datorita cresterii numarului de cladiri comerciale cu birouri date in folosinta.

La ce se rezuma investitia pentru infiintarea unei firme de curatenie?

Pentru a incepe o firma de curatenie, este necesara o investitie care porneste de la cateva mii de euro, pana la cateva zeci de mii, in functie de echipamentele achizitionate, dar si de numarul acestora.

La inceput, este necesar sa se investeasca cea mai mare parte din bani in urmatoarele:

Echipamente de maturat si aspirat

Echipamente pentru curatarea pardoselii si a mochetelor

Aspiratoare profesionale necesare spalarii mochetelor

Aspiratoare profesionale de lichide si de praf

Trusa pentru spalarea geamurilor

Scari de inaltimi variabile

Consumabile

Bineinteles, daca nu se detine propriul autovehicul cu spatiu suficient de depozitare in portbagaj, pentru transportul tuturor acestor echipamente la locul unde sunt solicitate serviciile de curatenie din Bucuresti, este necesar sa se investeasca si intr-o autoutilitara.

Aspecte juridice legate de infiintarea unei societati comerciale

Este necesar, atunci cand se doreste infiintarea unei firme de curatenie, sa se cunoasca foarte bine aspectele juridice legate de infiintarea unei societati comerciale.

Pentru inceput, este recomandat sa se stabileasca specificul activitatii, dar si numarul de angajati, atat cel actual, cat si cel estimat pentru viitor. In cazul in care se vor oferi servicii de curatenie la domiciliu, dar si curatenie birouri, atunci echipa trebuie sa fie formata din aproximativ 2-4 oameni, cu posibilitatea de a angaja si mai mult personal, daca cererile cresc foarte mult.

Actul constitutiv al infiintarii societatii trebuie sa aiba specificat pe acesta codul CAEN si activitatea generala a firmei. Pentru serviciile de curatenie, codul CAEN este 8121- Activitati generale( nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor.

Acest cod CAEN face posibila desfasurarea serviciilor de curatenie pentru birouri, case sau apartamente, fabrici, magazine, institutii, imobile comerciale si profesionale sau cladiri rezidentiale.

Accesarea fondurilor europene pentru o firma de curatenie

Exista posibilitatea de a accesa fondurile europene nerambursabile pentru a putea infiinta o firma de curatenie. Prin intermediul acestora pot fi achizitionate toate echipamentele necesare sau chiar acoperirea cheltuielilor cu salariile sau contributiile sociale pentru un an.

Pentru a putea aplica pentru aceste fonduri nerambursabile, este necesar sa se urmeze anumiti pasi, legati de intocmirea proiectului si depunerea acestuia, dar si completarea unei cereri de finantare.

Cand este gata, proiectul este depune in format electronic, iar pentru a avea garantia ca acesta va fi unul dintre cele selectate, este necesar ca acesta, pe langa faptul ca trebuie sa fie foarte bine realizat, sa se diferentieze intr-un mod bun de toate celelalte firme din acelasi domeniu care doresc finantare.

De exemplu, una dintre cele mai cunoscute firme de curatenie din Bucuresti, recunoscuta pentru serviciile de inalta calitate, a avut ideea de a oferi serviciul de live streaming in timp ce echipa se ocupa de curatenie. Firma a decis sa investeasca in echipamente video performante, moderne, precum cele folosite de politia din SUA pentru in timpul suprevegherilor. De aceasta monitorizare video beneficiaza doar clientii care isi doresc acest lucru si pot fi recompensati cu pana la 10.000 de euro, datorita politei de asigurare detinuta de firma de curatenie.

O astfel de idee este cu adevarat una castigatoare si care merita din plin finantarea, caci clientii isi doresc sa poata beneficia de servicii de curatenie complete, insa sa aiba asigurate atat linistea, cat si siguranta.

Proiectele depuse vor fi evaluate si punctate, iar apoi, daca proiectul va fi selectat, se va semna contractul de finantare si vor putea fi accesate fondurile europene.

Exista mai multe moduri prin intermediul carora pot fi obtinute fonduri pentru infiintarea unei firme, si anume:

Programul National de Dezvoltare Rurala, daca investitiile vor fi realizate in mediul rural

Programul Operational Regional, daca investitiile vor fi realizate in mediul urban

Start-up Nation, pentru firme aflate la inceput de drum, indiferent de locatia acestora.

Dintre toate acestea, Startup Nation pare a fi cea mai potrivita alegere pentru accesarea unor fonduri nerambursabile, caci acest ajutor financiar poate acoperi cheltuielile cu echipamentele, platile salariale sau ale contributiilor sociale, dar si plata chiriei sau achizitia unei autoutilitare.

Daca te afli printre fericitii care si-au putut infiinta o firma de curatenie cu ajutorul fondurilor europene, trebuie sa nu uiti ca, desi ai echipamente de ultima generatie cu care poti curata impecabil, este foarte important sa investesti in oamenii cu care lucrezi, dar si sa adaptezi pretul serviciilor de curatenie oferite la cerintele pietei.