Spotify se va lansa pe 85 de piețe noi și ajunge la mai mult de un miliard de oameni din întreaga lume

Spotify a declarat că aproape își va dubla prezența pe piață prin lansarea în 85 de noi piețe în următoarele zile, făcând serviciul de streaming muzical disponibil pentru mai mult de un miliard de oameni din întreaga lume.

Acțiunile companiei, care erau în scădere la începutul tranzacționării, au inversat cursul pentru a crește cu până la 6% până la un nivel record.

Compania suedeză, care și-a început serviciul în urmă cu mai bine de un deceniu, este disponibilă în prezent în 93 de țări și are 345 milioane de utilizatori activi lunar.

În timp ce Spotify este lider în streaming de muzică, intrarea în noi țări din Asia, Africa, Europa și America Latină ar crește semnificativ diferența cu rivalii săi, Apple Music și Amazon Music.

„Împreună, aceste piețe reprezintă mai mult de un miliard de oameni, aproape jumătate dintre aceștia utilizând deja internetul”, a declarat Alex Norstrom, director executiv pentru afaceri premium. „Unele dintre locurile în care mergem, precum Bangladesh, Pakistan și Nigeria, au populația ce folosește internetul, cu cea mai rapidă creștere din lume.”

O expansiune anterioară în India, Rusia și Orientul Mijlociu a adus deja milioane de abonați.

În timp ce abonații plătiți au primit un impuls în timpul pandemiei de coronavirus, în timp ce persoanele închise în casele lor au optat pentru serviciul premium, compania caută acum să-și sporească veniturile din publicitate.

Într-un flux live de o oră și jumătate cu cântarea lui Justin Bieber, Spotify a lansat o serie de noi funcții pentru artiști și instrumente pentru agenții de publicitate pentru a-și viza mai bine milioanele de utilizatori prin muzică și podcast-uri.

În eforturile sale de a câștiga bani din podcast-uri, Spotify a anunțat crearea unei piețe de publicitate pentru podcast-uri, unde agenții de publicitate pot cumpăra spațiu într-o rețea de podcast-uri originale exclusive și independente și pot viza publicul atât pe Spotify, cât și în afara acestuia.

A cheltuit sute de milioane de dolari pentru a-și crește gama de podcast-uri, care are acum peste 2,2 milioane de titluri de podcasturi, inclusiv „Podcast-ul Michelle Obama” și unul al prințului Harry și al soției sale, Meghan.

Higher Ground Productions, compania de producție Barack și Michelle Obama, au anunțat un nou spectacol alături de Bruce Springsteen pentru Spotify denumit „Renegades: Born in the U.S.A.”

Spotify a anunțat un parteneriat cu o AGBO, o companie condusă de Anthony și Joe Russo, creatori din spatele unor filme precum „Avengers: Infinity War”, pentru mai multe serii de podcasturi. De asemenea, a semnat un acord cu Warner Bros și DC pentru o serie de podcast-uri cu scenariu narativ.

Primul, „Batman Unburied”, va fi lansat în cursul acestui an ca parte a unui set de personaje ale căror povești vor fi explorate prin audio, inclusiv „Superman”, „Wonder Woman”, „Joker” și „Catwoman”, printre altele.

Spotify a lansat, de asemenea, un nou serviciu de abonament, Spotify HiFi, cu care abonații premium de pe anumite piețe vor putea să-și îmbunătățească calitatea sunetului melodiilor la muzică „fără pierderi” de calitate CD.

Acțiunile au atins un maxim de 387,44 USD.