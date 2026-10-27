Reclamațiile la internet fix îi pot ajuta pe cei care caută un abonament să compare furnizorii. În raportul publicat de ANCOM în octombrie 2026, Orange are cele mai multe plângeri legate de facturi în analiza anilor 2021-2025. Digi are, în general, cele mai multe plângeri confirmate pentru defecțiuni. Datele privesc internetul fix, nu telefonia mobilă.

Comparația îi privește pe clienții Orange, Digi, Vodafone și NextGen. ANCOM raportează plângerile la 1.000 de conexiuni active, astfel încât un furnizor cu mulți abonați să nu pară automat mai rău doar fiindcă primește mai multe sesizări în total. Înainte de alegerea unui abonament, clientul poate compara separat plângerile pentru facturi și pe cele pentru defecțiuni, apoi poate verifica prețul și regulile de remediere din contract.

Ce arată plângerile din 2025

Furnizorii au raportat datele pe semestre. Tabelul de mai jos arată valorile disponibile pentru aceeași categorie de serviciu, internetul fix. Rândurile din semestre diferite nu formează un clasament pentru o singură perioadă.

Furnizor și perioadă Plângeri pentru facturi la 1.000 de conexiuni Plângeri confirmate pentru defecțiuni la 1.000 de conexiuni Orange, prima jumătate a lui 2025 29,38 52,81 Digi, prima jumătate a lui 2025 3,3675 166,2654 Orange, a doua jumătate a lui 2025 45,2 2 NextGen, a doua jumătate a lui 2025 46,06 83,61

Pe întreaga perioadă 2021-2025, ANCOM plasează Orange în frunte la plângerile pentru facturi. Asta nu înseamnă că a avut cea mai mare valoare în fiecare semestru: în a doua jumătate a lui 2025, NextGen a raportat 46,06 plângeri la 1.000 de conexiuni, față de 45,2 la Orange. La Orange, valoarea a scăzut față de a doua jumătate a lui 2024, când raportul ANCOM pentru acel an indica 55,2.

La defecțiuni, Digi are, în general, cele mai ridicate valori din analiza ANCOM pentru 2021-2025, iar Vodafone cele mai mici. Regulile de calcul ale ANCOM fac însă o diferență importantă: la facturi sunt numărate toate plângerile primite, chiar dacă furnizorul nu le consideră întemeiate; la defecțiuni sunt numărate sesizările confirmate. Cele două coloane nu măsoară același tip de problemă.

Ce contează înainte de abonare

Numărul de plângeri nu spune cât va plăti un client la adresa sa și nici în cât timp i se va repara o defecțiune. Aceste răspunsuri sunt în oferta și în contractul furnizorului. Clientul poate verifica tariful după încheierea unei reduceri, durata contractului, termenul de remediere a defecțiunilor și despăgubirile prevăzute dacă serviciul nu funcționează.

Contează și regula pentru o factură contestată. ANCOM arată că plata sumei reclamate nu se oprește automat: contractul poate cere plata întregii facturi, urmând ca suma să fie corectată ulterior, dacă plângerea este admisă.

Pașii dacă apare o problemă

Verifică factura și contractul sau notează data și ora la care a apărut defecțiunea.

Reclamă problema furnizorului și cere numărul de înregistrare. Păstrează factura, contractul și răspunsurile primite.

Dacă problema nu este rezolvată, pentru disputa legată de contract poate fi sesizată ANPC. Pentru încălcarea regulilor din domeniul comunicațiilor poate fi sesizată ANCOM, după reclamația făcută furnizorului.

Sesizarea către ANCOM trebuie însoțită de datele de identificare și de documentele care arată problema, inclusiv contractul, factura și corespondența cu furnizorul.