Internetul fix DIGI FiberLink 500 costă 6,25 euro pe lună, adică 150 de euro pentru 24 de luni, înainte de eventuale costuri suplimentare. Pentru folosirea obișnuită acasă, 100 Mbps pot fi suficienți; alegerea depinde de câte persoane folosesc internetul simultan, de ce se poate instala la adresă și de costul întregului contract.

Cât costă abonamentele pe lună

Aceste patru planuri DIGI și Orange aveau tarife publicate la 19 noiembrie 2026. Mbps arată viteza conexiunii; prima valoare de mai jos este pentru primirea datelor, iar a doua pentru trimiterea lor. Sunt viteze maxime, nu viteze permanente pentru fiecare dispozitiv.

DIGI FiberLink 500: 6,25 euro pe lună; maximum 500/250 Mbps.

DIGI FiberLink 1000: 8,25 euro pe lună; maximum 940/450 Mbps.

Orange Fibră 1000: 7 euro pe lună; maximum 940/480 Mbps.

Orange Fibră 2300: 10 euro pe lună; maximum 2.100/1.000 Mbps.

Tarifele DIGI includ TVA și primul router. Ele sunt afișate pe pagina de internet fix a furnizorului. Tarifele Orange provin din broșura valabilă de la 3 noiembrie 2026, care arată separat chiria echipamentelor și instalarea. Disponibilitatea și prețul final trebuie confirmate pentru adresa la care se face comanda.

Cât plătești pe toată perioada

La un tarif neschimbat timp de 24 de luni, DIGI FiberLink 500 înseamnă 6,25 × 24 = 150 de euro, iar FiberLink 1000 înseamnă 8,25 × 24 = 198 de euro, înainte de alte costuri din contract. DIGI oferă și perioade inițiale de 12 luni sau contracte fără durată determinată, în funcție de opțiunea aleasă.

Un exemplu cu abonamentul Orange Fibră 2300, de 10 euro pe lună, arată cum se adună costurile. Pentru 24 de luni, abonamentul este 10 × 24 = 240 de euro. Dacă se aplică chiria de 1 euro pe lună pentru routerul standard, se adaugă 24 de euro; dacă instalarea se plătește la tariful standard de 61,01 euro, totalul devine 325,01 euro. Acesta este un calcul pentru condițiile din exemplu, nu prețul garantat al unei comenzi.

Pentru Orange Fibră 1000, același calcul dă 7 × 24 + 1 × 24 + 61,01 = 253,01 euro. Dacă oferta primită include instalare gratuită, totalul scade la 216 euro. Înainte de semnare, verifică dacă reducerea la instalare și prețul lunar sunt trecute în oferta ta.

La un preț promoțional, adună separat lunile reduse și lunile la tariful de după promoție. Adaugă instalarea, activarea, chiria echipamentelor și opțiunile obligatorii, inclusiv un serviciu TV dacă oferta îl impune. Păstrează separat costurile care apar numai dacă pleci mai devreme sau nu returnezi echipamentul.

DIGI facturează în lei tarifele afișate în euro, la cursul BNR din ziua emiterii facturii. Prin urmare, totalurile de mai sus, exprimate în euro, nu fixează suma în lei a facturilor viitoare.

Ce costuri pot schimba oferta

La Orange, broșura indică 61,01 euro pentru instalarea standard prin fibră, dar unele oferte online pot avea instalare gratuită. Routerul standard costă 1 euro pe lună, cel premium 2 euro pe lună, echipamentul care extinde semnalul Wi-Fi 3 euro pe lună, iar opțiunea pentru o adresă IP fixă 2,03 euro pe lună. Dacă routerul nu este returnat la încetarea contractului, tariful indicat este 45,76 euro; pentru un echipament de extindere a semnalului, 25,42 euro.

La DIGI, primul router este gratuit. Tariful lunar publicat nu stabilește însă o taxă de instalare valabilă pentru orice adresă, astfel că suma de plată pentru instalare trebuie citită în oferta primită. Pentru ambele firme, compară prețul din primele luni cu cel aplicabil după promoție, nu doar cu prețul mare afișat în reclamă.

Ce viteză îți trebuie acasă

Netflix recomandă cel puțin 15 Mbps pentru un film 4K pe un dispozitiv. Zoom indică aproximativ 2,6 Mbps la primirea datelor și 1,8 Mbps la trimitere pentru un apel video de grup la calitate 720p. Când mai multe persoane folosesc conexiunea simultan, nevoile lor se adună.

Ca reper practic, 100 Mbps pot ajunge pentru navigare, filme și apeluri video când sunt puține dispozitive active deodată. Un plan de 500 Mbps lasă mai multă rezervă unei familii care urmărește mai multe filme 4K, lucrează online și se joacă în același timp. O viteză apropiată de 1.000 Mbps este mai utilă pentru multe dispozitive active, descărcări mari sau trimiterea frecventă de fișiere voluminoase.

Verifică și viteza pe care furnizorul o indică drept disponibilă în mod normal, nu doar maximul din ofertă. Pentru DIGI FiberLink 500, valorile normale publicate sunt 450 Mbps la primire și 250 Mbps la trimitere; pentru FiberLink 1000, sunt 850 și 400 Mbps. Viteza de trimitere contează mai ales la apeluri video și la încărcarea fișierelor.

Cum alegi oferta pentru adresa ta

Harta ANCOM arată orientativ rețelele fixe disponibile, inclusiv tehnologia și vitezele raportate pentru anumite adrese. Datele provin din raportările furnizorilor și nu țin locul confirmării că serviciul poate fi instalat acum în locuința ta.

Notează câte persoane și dispozitive folosesc internetul simultan și pentru ce activități. Verifică localitatea și adresa în harta ANCOM, apoi compară planurile tarifare în Veritel. Introdu adresa pe site-urile furnizorilor și cere confirmarea tehnologiei care poate fi instalată acolo. Cere oferta contractuală și fișa cu principalele condiții, înainte să comanzi. Separă prețul promoțional de cel de după promoție. Adună tarifele lunare, instalarea, echipamentele și serviciile obligatorii pentru aceeași perioadă la fiecare ofertă. Verifică durata inițială, costul plecării înainte de termen și condițiile de returnare a echipamentelor. Păstrează oferta, contractul și dovada instalării.

Un plan mai ieftin poate fi suficient dacă acoperă activitățile din casă. Poți reduce costul comparând totalul pe aceeași perioadă, verificând dacă instalarea este gratuită și scoțând din calcul routerul premium, echipamentele suplimentare sau serviciile pe care nu le folosești, numai dacă furnizorul confirmă că oferta permite acest lucru.

Ce verifici în contract

OUG nr. 111/2011 limitează perioada inițială a contractului unui consumator la cel mult 24 de luni și obligă furnizorul să îi dea gratuit fișa de sinteză înainte de semnare. În fișă și în contract trebuie să găsești tarifele, durata, condițiile de încetare și eventualele costuri ale echipamentelor. Contractul trebuie să arate și termenul de instalare, precum și tariful complet pentru instalare, activare sau conectare, dacă se aplică.

După prelungirea automată a contractului, poți renunța cu un preaviz de cel mult 30 de zile și plătești serviciul folosit în acea perioadă. Plecarea înainte de sfârșitul perioadei inițiale este diferită: fișa DIGI FiberLink 1000 prevede, după caz, recuperarea reducerilor, a tarifelor promoționale și a subvențiilor pentru echipamente. Suma depinde de oferta și contractul semnate.

Întrebări frecvente

Pot renunța dacă furnizorul schimbă prețul?

Furnizorul trebuie să anunțe schimbarea condițiilor cu cel puțin 30 de zile înainte. Poți înceta contractul fără penalități în condițiile legii; verifică separat obligațiile pentru echipamentele păstrate sau cumpărate în rate.

Se aplică aceleași reguli dacă internetul este la pachet cu televiziunea?

Da. Regulile privind durata inițială, fișa de sinteză, prelungirea automată și schimbarea condițiilor se aplică tuturor serviciilor din pachetul care include internet.

Ce fac dacă instalarea întârzie?

Compară data promisă cu termenul din contract și reclamă mai întâi întârzierea la furnizor. Dacă termenul contractual nu este respectat, te poți adresa ANPC. Dacă termenul sau tariful de instalare lipsește din contract, te poți adresa ANCOM, cu o copie a contractului; ANCOM explică aceste căi de reclamație.

Ce fac dacă viteza este mult sub cea din contract?

Măsoară viteza după procedura contractuală, păstrează rezultatele și sesizează furnizorul. La Orange, măsurătorile pentru reclamații se fac prin cablu, cu Wi-Fi oprit și un singur calculator conectat; cererea de despăgubire se depune în cel mult 30 de zile de la ultima măsurătoare. După sesizări valide în trei luni consecutive, consumatorul poate cere încetarea contractului în condițiile Orange.

Pot semna un contract fără perioadă fixă?

Fișa DIGI FiberLink 1000 prevede, în funcție de opțiunea aleasă, o perioadă inițială de 12 luni, de 24 de luni sau o durată nedeterminată. Compară prețul și celelalte condiții ale variantei pe care o primești înainte să semnezi.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: OUG nr. 111/2011, prin Portalul Legislativ; ANCOM, harta rețelelor fixe și informațiile despre contracte și instalare; pagina de internet fix și fișa FiberLink 1000 ale DIGI; broșura Orange valabilă de la 3 noiembrie 2026 și condițiile pentru internet fix; recomandările Netflix și Zoom privind viteza conexiunii.