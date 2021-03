Un chirurg pediatru digitalizează accesul copiilor cu boli cronice la îngrijire și ajutor profesional prin aplicația KIDoc

. Medicul român Andreea Mădălina Șerban, un chirurg pediatru cu opt ani de experiență în spitale din București, Paris, Londra și Luxemburg, dezvoltă un startup de tehnologie în domeniul îngrijirii copiilor cu boli cronice, care reunește medici cu expertiză specifică în diferite subdomenii ale pediatriei, profesioniști în cercetarea biomedicală și experți IT.

Soluția KIDoc, aflată în faza de construcție, va oferi un mediu de comunicare personalizat pentru părinte și echipa medicală, sub umbrela KIDoc Împreună, va permite păstrarea cu ușurință a tuturor documentelor medicale în format digital (KIDoc Digital) și îi va ajuta pe beneficiari inclusiv în administrarea medicației (KIDoc Tratament).

„Instrumentul profesional de asistență în administrarea tratamentului este unic pe piața din România. KIDoc îți spune când e timpul pentru o nouă doză, se asigură că un medicament nou nu interacționează cu cele pe care le ia deja copilul tău și te avertizează asupra unei posibile reacții adverse. Ne dorim ca datele obținute în aplicație să poată fi puse în slujba asigurării unui tratament cât mai bun pentru toți pacienții care suferă de acea patologie. Datele colectate vor fi oferite medicului curant într-un format cât mai ușor de analizat, cu informații despre aderența și răspunsul la tratament. De asemenea, pe viitor, atunci cand datele acumulate o vor permite, ne dorim să explorăm posibilitatea integrării unor algoritmi de Machine Learning, pentru a asista medicul în luarea deciziilor terapeutice dificile”, explică dr. Andreea Șerban, fondatorul KIDoc.

Pentru început, medicul și echipa cu care lucrează și-au propus să lanseze pe piață aplicația KIDoc Epi, pentru micii pacienți cu epilepsie și familiile lor, urmând ca anul viitor să dezvolte o soluție similară pentru alte două patologii cronice, astmul și diabetul. Aplicația mobilă KIDoc Epi, care va fi disponibilă pentru testare în luna mai, țintește în primul an de la lansare aproximativ 4.000 de utilizatori, dintre care cel puțin 1.000 de clienți pentru versiunea Premium, care va include cele trei funcționalități, KIDoc Împreună, KIDoc Tratament și KIDoc Digital. Lor li se vor adăuga aproximativ 200 de beneficiari KIDoc Social, copii cu handicap și/sau din mediile dezavantajate și care beneficiază în mod gratuit de funcționalitățile Premium.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că în România sunt 480.000 de copii care suferă de o boală cronică.

„În cele 10 luni de la debutul proiectului am discutat cu peste 1.000 de părinți ai copiilor cu boli cronice și profesioniști medicali implicați în îngrijirea lor. Concentrându-ne pentru aceasta primă parte a proiectului pe epilepsie, am adus împreună cei mai cunoscuți neurologi pediatri din țară și reprezentanții asociațiilor părinților care au copii cu această patologie. Cu ajutorul mentorilor, am pus la punct o strategie de pricing și am identificat opțiuni pentru asigurarea componentei sociale în proiect. Acum este definitivat MVP-ul, ce include o platformă de comunicare și schimb de documente între toți membrii echipei de îngrijire a unui mic pacient cu epilepsie, de la părinți, la neurologi pediatri, logopezi, fizioterapeuti și psihologi”, precizează dr. Andreea Șerban. Alături de ea, în proiect s-au alăturat și Victor Teianu, Lead Developer, precum și Tiberiu Iordache, Rares Petruc, Alexandru Babian și Andrada Cânțu, Junior Software Engineers din cadrul Facultații de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București.

KIDoc este unul dintre cele cinci proiecte ce fac parte din a doua ediție a acceleratorului Innovators for Children, program dezvoltat de Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu Impact Hub Basel și Fondation Botnar, prin care startup-uri și ONG-uri primesc mentorat, resurse și finanțare pentru a dezvolta soluții tech ce contribuie la wellbeing-ul copiilor.