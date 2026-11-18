Astăzi, am participat, alături de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor și echipa Ministerului Finanțelor, la o discuție importantă privind dezvoltarea investițiilor fondurilor de pensii în clase alternative de active, în parteneriat cu Fondul European de Investiții (EIF).

Demersul RoBOOST, propus în colaborare cu Banca de Investiții și Dezvoltare și EIF, deschide o perspectivă relevantă pentru economia României: mobilizarea capitalului pe termen lung către companiile românești, prin investiții în venture capital, private equity, private credit și infrastructură.

Miza depășește diversificarea portofoliilor fondurilor de pensii. Vorbim despre crearea unor noi canale de finanțare pentru IMM-uri și companii de talie medie, susținerea antreprenoriatului și inovării, dezvoltarea administratorilor locali de fonduri și atragerea capitalului privat și instituțional către economia românească.

Fondurile de pensii private reprezintă unul dintre cele mai importante rezervoare de capital pe termen lung ale României. Conectarea responsabilă a acestui capital la oportunitățile investiționale din economia reală poate genera un efect de multiplicare, cu beneficii atât pentru dezvoltarea companiilor, cât și pentru consolidarea pieței de capital.

Din perspectiva ASF, susținem dezvoltarea unui ecosistem investițional diversificat, cu reguli clare, transparență, guvernanță solidă și administrarea riguroasă a riscurilor. Diversificarea investițiilor trebuie să meargă întotdeauna împreună cu protejarea intereselor participanților la sistemul de pensii.

România are nevoie de capital autohton care să finanțeze dezvoltarea României. Iar valorificarea economisirii pe termen lung, în condiții de prudență și responsabilitate, poate deveni un motor important al acestei transformări.