Institutul de Studii Financiare și Autoritatea de Supraveghere Financiară organizează astăzi și pe 25 noiembrie, la Academia de Studii Economice din București, două seminare SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF.

Agenda cuprinde teme despre piața de capital și pensiile private, dar și despre fraudele digitale, riscurile cibernetice și inteligența artificială în finanțele personale.

Întâlnirea de astăzi, programată la ora 17:30, este dedicată educației financiare, dezvoltării economice sustenabile și convergenței dintre piața de capital și piața pensiilor private. Seminarul din 25 noiembrie, organizat tot de la ora 17:30, va aborda protecția financiară în fața riscurilor cibernetice și a fraudelor digitale, precum și legătura dintre inteligența artificială și finanțele personale. Ambele evenimente sunt realizate în parteneriat cu ASE și vor avea un format interactiv, cu studii de caz.

Printre speakeri se numără Călin Rangu, lector universitar doctor inginer economic, cu experiență în supravegherea piețelor financiare, tehnologiile financiar-bancare și managementul riscurilor; Cristian Pascu, director general al BCR Pensii și președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România; și Ieronim Ștefan, coordonator al Departamentului de Educație Financiară din cadrul ISF.

Mai multe detalii puteți consulta pe: https://www.isf.ro/ro/seminarul-smartfinisf-si-laboratorul-academic-asf-convergenta-dintre-cunoastere-si-practica-16 și https://www.isf.ro/ro/seminarul-smartfinisf-si-laboratorul-academic-asf-convergenta-dintre-cunoastere-si-practica-18.