A crescut numărul firmelor radiate cu aproape 42% în primele şase luni din 2021 a anunţat ONRC

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a anunţat că numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 41,54% în primul semestru din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 32.565 radieri.

În contextul teritorial, cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 5.153 (plus 50,76% faţă de ianuarie-iunie 2020) şi în judeţele Timiş – 1.541 (plus 66,77%), Cluj – 1.410 (plus 30,68%) şi Constanţa – 1.388 (plus 33,72%).

În schimb, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 247 (în creştere cu 47,02% faţă de primele şase luni ale anului trecut), Teleorman – 265 (plus 11,34) şi Călăraşi – 287 (plus 53,48%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Covasna (plus 79,04%), Alba (plus 76,78%) şi Olt (plus 69,34). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Din punct de vedere al domeniilor de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 8.920 (plus 44,83% raportat la ianuarie-iunie 2020), construcţii – 3.002 (plus 39,63%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit – 2.807 (plus 62,91%).

Numai în luna iunie din 2021, au fost consemnate 5.439 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (930) şi în judeţele Timiş (268), Cluj (247) şi Ilfov (229).