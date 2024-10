Programul Casa Verde Fotovoltaice va avea noi reguli de înscriere pentru anul viitor, potrivit ministrului Mediului, Mircea Fechet. Schimbările vizează criteriile de departajare pentru a evita transformarea procesului de aplicare într-o „olimpiadă digitală”. Noile reguli vor fi stabilite pentru a asigura un acces mai echitabil și corect pentru toți românii care doresc să beneficieze de acest program.

Declarațiile ministrului Mircea Fechet despre modificările programului

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat că în cadrul ediției de anul acesta a programului, o treime dintre aplicanți au trimis dosarele în mai puțin de un minut, ridicând semne de întrebare cu privire la corectitudinea înscrierilor. „Dacă sistemul a fost fraudat, acest lucru se va afla și cei vinovați vor plăti. Vreo 35% au introdus datele în mai puțin de un minut, iar cea mai mare parte a aplicanților, 60%, au introdus aceste date într-un interval de unu-două minute, manual 100%”, a declarat Fechet la Digi24.

Ministrul a subliniat că se dorește evitarea situațiilor în care doar cei foarte pricepuți în utilizarea tehnologiei să aibă șanse mai mari de a se înscrie. „Nu ne dorim să transformăm pe viitor programul Casa Verde Panouri Fotovoltaice într-o olimpiadă națională de competențe digitale,” a spus Fechet, adăugând că se vor introduce noi criterii de departajare care să asigure un tratament egal pentru toți aplicanții.

Suspiciuni de fraudă în programul Casa Verde Fotovoltaice

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a ridicat recent suspiciuni legate de desfășurarea procesului de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice, observând viteza neobișnuită de înscriere a dosarelor. Potrivit APCE, rapiditatea cu care s-au terminat înscrierile „ridică suspiciuni mari de implicare a unor programe speciale de înscriere rapidă în aplicație.”

APCE a propus ca, în viitoarele sesiuni ale programului, dosarele validate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să fie „extrase aleatoriu, printr-un program computerizat elaborat și securizat, pe baza numărului de dosar”, pentru a asigura șanse egale tuturor celor care aplică. Această măsură ar elimina avantajul celor care folosesc programe speciale de înscriere rapidă și ar asigura un proces mai transparent.

Fondurile pentru București și Ilfov, epuizate în timp record

Un exemplu care a generat controverse este sesiunea de înscrieri pentru regiunea București-Ilfov, unde fondurile au fost epuizate într-un minut și 5 secunde. Această situație a stârnit nemulțumirea publicului, iar în mediul online au apărut oferte contra cost pentru „ajutor” la înscrierea rapidă în program, cu tarife care au variat între câteva sute și peste o mie de lei.

„Înscrierile în Programul Casa Verde 2024 pentru zona București-Ilfov au coborât stacheta de timp la un nivel extrem de îngrijorător,” a menționat APCE într-un comunicat. Asociația a subliniat că, în unele cazuri, înscrierile s-au realizat în mai puțin de 30 de secunde, ceea ce ridică întrebări legate de utilizarea unor instrumente automatizate.

Limita de 30 de secunde, sub capacitățile umane

Reprezentanții APCE au declarat că timpul de sub 30 de secunde pentru completarea dosarelor este sub capacitățile umane de a introduce informațiile cerute pe platformă. „Dacă astfel de dosare există, cu siguranță există suspiciuni mari de implicare al unor programe speciale de înscriere rapidă în aplicație,” au precizat aceștia. APCE a solicitat oficial AFM să comunice câte dosare au fost înregistrate sub această limită, pentru a clarifica situația.

Proiecte pentru o înscriere mai echitabilă

Pentru a remedia problemele identificate în ediția actuală a programului Casa Verde Fotovoltaice, APCE propune utilizarea unui sistem de selecție aleatorie a dosarelor pentru viitoarele sesiuni, ceea ce ar elimina avantajele celor care folosesc programe automate și ar proteja datele personale ale aplicanților. Asociația a subliniat că, în forma actuală, programul a devenit „un fel de loterie” în care unii aplicanți își „cumpără” șansele de a obține finanțarea.

Modificările propuse pentru programul Casa Verde Fotovoltaice vizează un acces mai echitabil și corect pentru toți aplicanții, eliminând avantajele obținute prin utilizarea de programe automate de înscriere. Ministerul Mediului și AFM trebuie să găsească soluții pentru a asigura un proces de selecție corect și transparent, astfel încât românii să aibă șanse egale de a beneficia de finanțarea pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu ediția din 2024, iar eficiența lor va fi atent monitorizată de autorități și de asociațiile de profil.