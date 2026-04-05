Sărbătorile de Paște din acest an vin sub semnul cumpătării extreme. Pentru 9 din 10 români, prețul a devenit principalul criteriu de decizie, iar goana după oferte a lăsat piețele aproape goale în weekendul de Florii, considerat de comercianți cel mai slab din ultimii ani.

Promoțiile dictează meniul de Paște

Inflația își spune cuvântul în coșul de cumpărături. E drept că mulți români cred că vor cheltui mai mult anul acesta pe masa festivă, dar o fac cu mult mai multă prudență. „Ținând cont de inflație, toată lumea e mai precaută și cu moderație o să trecem peste”, explică un cumpărător aflat la cumpărături.

Soluția pentru mulți pare să fie în magazinele de tip discount, unde ofertele sunt la ordinea zilei. Aici, oamenii speră să facă economii substanțiale. „Au mai multe oferte și sunt de toate ce ne trebuie în casă de Paște! Produse alimentare, de igienă, de casă”, punctează un alt client. Logica e simplă și directă: „Este diferență, din cauza aceasta am venit și aici, să facem economii! Mai scoatem și din produse”.

Piețele, mai goale ca niciodată

Dar dacă în supermarketuri e aglomerație la rafturile cu promoții, în piețe lucrurile stau complet diferit. Aici, unde reducerile se negociază mai greu, vânzătorii se plâng de un weekend de Florii dezastruos. Mariana Jelea, o comerciantă, descrie situația fără ocolișuri: „Nu mai vin deloc! Ca o zi normală, ca o duminică normală, sâmbătă normală, din aia proastă! Nici nu întreabă, să cumpere mai din timp că poate ia mai ieftin!”.

Situația e similară și la carne.

Kilogramul de miel s-a scumpit cu 5 lei față de anul trecut, o creștere care îi face pe mulți să se gândească de două ori. V-ați fi așteptat la altceva? Un client recunoaște că va face rabat la calitate sau cantitate. „Cel mai probabil o să tai față de anul trecut pentru că și prețurile sunt pe măsură!”, spune acesta.

Online-ul, refugiul vânătorilor de oferte

Iar interesul pentru prețuri mici se vede clar și în mediul online. Peste 65% dintre români caută simultan produse la preț redus atât în magazinele fizice, cât și pe internet, o creștere semnificativă față de anul trecut (deși amploarea exactă a acesteia nu este specificată). Avantajul online este controlul mai bun al bugetului.

Michael Kaiser, CEO-ul unui supermarket online, explică fenomenul. „Văd în timp real cât îi costă și ce pun în coș și evită cumpărăturile impulsive. […] Pentru Paște, ne așteptăm ca valoarea coșului să rămână între 300 și 330 de lei. […] Produsele proaspete de obicei se cumpără înainte de Paște cu 2-3 zile, deocamdată vedem în coș produse pentru copt, ingrediente pentru gătit și iepurași de ciocolată”, detaliază acesta. Hai să fim serioși, controlul bugetului e mult mai simplu cu un coș virtual.

Dincolo de cifrele de vânzări, o altă statistică arată o schimbare de mentalitate. Mai bine de 90% dintre români declară că se vor ocupa personal de prepararea mesei festive în acest an, o altă metodă prin care speră să mai reducă din cheltuielile totale.