Transportatorii anunță proteste pe 2 decembrie 2026 în mai multe orașe, din cauza prețului asigurării RCA pentru camioane. Șoferii se pot aștepta la întârzieri în trafic, dar drumurile și orele la care vor avea loc acțiunile nu au fost încă anunțate.

Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA, condus de Denisa-Daniela Oltean, pregătește la București o declarație de protest pentru un număr cuprins între 550 și 1.000 de camioane, plus peste 500 de autoturisme și dube. Acestea sunt cifrele din planul organizatorilor, nu vehicule a căror participare este deja confirmată.

Orașele în care sunt pregătite proteste

Pe lângă București, sunt pregătite acțiuni în Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Suceava, Alba Iulia și Constanța. ASTRA prezintă protestele ca fiind pașnice și autorizate. Lista drumurilor pe care ar urma să circule vehiculele de protest nu a fost stabilită public.

Organizatorii au anunțat că vor publica locurile și orele după depunerea declarațiilor la primării. Până atunci, numărul de vehicule prevăzut pentru București nu spune pe ce trasee sau în ce intervale ar putea fi întârziat traficul.

Ofertele RCA reclamate ajung la 16.000 de lei pe an

Pentru un camion al unei firme, cu masa autorizată între 16 și 21 de tone, tariful de referință publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară este de 11.115 lei pe an, potrivit tabelului din 2026. Este un reper folosit pentru compararea prețurilor, nu suma pe care toate firmele o plătesc și nici un plafon pentru ofertele asigurătorilor.

Pentru camioane de același tip, fabricate în același an, membrii ASTRA au primit oferte pe un an între circa 4.000 și 16.000 de lei, spune organizația. Oferta maximă reclamată este cu 4.885 de lei peste tariful de referință. Patronatul afirmă și că acest reper a crescut cu 7,1% față de cel de acum șase luni; suma exactă din tabelul anterior nu este indicată în datele prezentate.

Costul reclamat privește firmele care asigură camioane, nu înseamnă o majorare RCA deja decisă pentru fiecare șofer. ASTRA susține că firmele pot include cheltuiala în prețul transportului și, mai departe, în cel al produselor. Cifrele prezentate nu arată însă o scumpire a produselor cauzată de aceste polițe.

Transportatorii cer plafonarea prețului pentru camioane

ASTRA vrea ca prețul RCA pentru camioane să nu depășească 6.000 de lei într-un an și cere limite de preț mai mici pentru vehiculele sub 3,5 tone. Mai cere refacerea tarifului de referință, cu publicarea modului de calcul, și eliminarea procedurii prin care un șofer ori o firmă cu oferte foarte scumpe poate cere repartizarea către un asigurător prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, BAAR. Acestea sunt revendicări, nu reguli intrate în vigoare.

Patronatul spune că, potrivit unor date pe care le atribuie ASF, BAAR a primit de la firme 80.859 de cereri pentru vehicule de marfă în 2025, iar 72.350 dintre ele au fost admise. Tot ASTRA afirmă că ASF a dat răspunsuri clare la 6 dintre cele 19 solicitări ale sale. În privința prețurilor RCA, patronatul spune că ASF i-a răspuns că nu are atribuții de stabilire a tarifelor și că datele despre daune pentru fiecare categorie de camion ar necesita o prelucrare complexă.

Pentru 17 noiembrie, transportatorii anunțaseră depunerea unui memoriu cu revendicări la ASF, la ora 10:00. Următorul reper pentru cei care vor circula pe 2 decembrie este publicarea de către ASTRA a locurilor și orelor protestelor, după depunerea declarațiilor la primării.