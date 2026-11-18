București, 17 noiembrie 2026 – Valentin Ionescu, președintele Institutului de Studii Financiare (ISF), a primit Premiul pentru cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul Administrarea afacerilor (BBS), în cadrul Galei Alumni ASE 2026, organizată de Academia de Studii Economice din București.

Distincția recunoaște activitatea desfășurată în cercetare și dezvoltare, precum și contribuția la conectarea mediului academic cu domeniul financiar și cu nevoile reale ale consumatorilor.

„Primesc acest premiu cu recunoștință și îl consider o apreciere a muncii unei comunități. La ISF, credem că educația și cercetarea financiară au valoare atunci când îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine opțiunile pe care le au și să ia decizii informate. Acesta este sensul pe care îl dau conceptului de capital de autonomie economică”, a declarat Valentin Ionescu.

În activitatea sa de la ISF, unde este președinte din 2020, Valentin Ionescu a susținut dezvoltarea educației financiare, a certificărilor profesionale și a cercetării în domeniul piețelor financiare non-bancare. Printre inițiativele sale se numără promovarea conceptului de capital de autonomie economică și dezvoltarea ICQI – Insurance Conduct and Consumer Protection, un cadru de analiză a conduitei asigurătorilor și a protecției consumatorilor, material publicat în revista ISF .

„Le mulțumesc Academiei de Studii Economice din București si Bucharest Bussines School. comunității Alumni ASE pentru această recunoaștere. O primesc ca pe o încurajare de a continua să construim punți între cercetare, educație și practică”, a adăugat Valentin Ionescu.

Gala Alumni ASE 2026 a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.