Accident mortal pe DN 1: O fetiță de 3 ani și un bărbat au murit în Cluj

O fetiță de doar trei ani și un bărbat și-au pierdut viața joi seară, într-un accident cumplit produs pe DN 1, în județul Cluj. Tragedia, în care au fost implicate două autoturisme și un camion, a dus la blocarea totală a traficului în zonă.

Impactul violent a avut loc în apropierea localității Negreni. Potrivit Digi24, echipajele de salvare sosite la fața locului i-au găsit pe fetiță și pe bărbat în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar victimele nu au mai putut fi salvate.

Dinamica accidentului, stabilită de polițiști

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a oferit primele detalii despre modul în care s-a produs coliziunea. Ancheta preliminară arată că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care se deplasa dinspre Oradea spre Cluj-Napoca, a lovit din spate o altă mașină. La volanul autoturismului lovit se afla un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate.

Impactul a fost devastator, proiectând a doua mașină pe sensul opus de mers, direct în calea unui camion. „În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 ani a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturismul proiectat, respectiv conducătorul auto şi un minor de 3 ani”, a transmis IPJ Cluj.

Eforturi zadarnice ale salvatorilor

La locul accidentului au intervenit de urgență mai multe echipaje medicale, inclusiv o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD. Salvatorii au luptat minute în șir pentru a-i readuce la viață pe șoferul de 34 de ani și pe fetița care îl însoțea, însă fără succes.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au confirmat deznodământul tragic. „La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă din cadrul Detaşamentului 2 Cluj-Napoca. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarat decesul fetiţei şi al bărbatului”, a anunțat ISU Cluj.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii i-au testat pe cei doi șoferi care au supraviețuit accidentului, tânărul de 20 de ani și șoferul camionului, în vârstă de 55 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ în ambele cazuri. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele care au dus la producerea acestei tragedii.