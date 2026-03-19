Alertă Copernicus – un val de poluare cu 40.000 de victime anuale lovește Europa

Observatorul european Copernicus a emis o avertizare serioasă pentru zilele următoare. Un episod „notabil” de poluare cu particule fine va afecta calitatea aerului în mai multe regiuni ale Europei, în special în partea de vest a continentului. Țări precum Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Țările de Jos și Regatul Unit se află pe lista celor vizate direct de acest fenomen.

O poluare „notabilă” de primăvară

Specialiștii de la serviciul de monitorizare a atmosferei Copernicus subliniază că, deși astfel de episoade nu sunt complet neobișnuite pentru acest sezon, situația actuală este una deosebită. „Deși este un fenomen obișnuit primăvara, acesta reprezintă o situație notabilă cauzată de particulele fine provenite din surse multiple, în special din agricultură”, se precizează într-un comunicat oficial.

un cocktail periculos de poluanți se acumulează deasupra Europei de Vest. Iar efectele nu vor întârzia să apară.

De unde vine pericolul?

La baza acestui val de poluare stau mai mulți factori combinați. Unul dintre principalii vinovați este activitatea agricolă intensă, specifică acestei perioade. Fermierii împrăștie îngrășăminte pe câmpuri, proces care duce la emisii ridicate de amoniac. Acest gaz iritant este un precursor important în formarea particulelor fine (cunoscute ca PM2,5).

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Condițiile meteorologice stabile, cu vânt slab, favorizează acumularea poluanților la joasă altitudine, împiedicând dispersia lor naturală. La acest amestec se adaugă, fireste, emisiile constante generate de traficul rutier. Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, situația este agravată și de creșterea nivelului de polen, în special de mesteacăn și arin, care contribuie suplimentar la degradarea calității aerului. V-ați gândit vreodată cum un simplu sezon agricol poate avea un asemenea impact?

Impactul devastator asupra sănătății

Efectele asupra sănătății umane sunt, din păcate, semnificative și bine documentate. Potrivit datelor publicate de Santé Publique France, poluarea atmosferică „induce efecte la nivel respirator și cardiovascular care pot duce la un deces prematur”.

Cifrele sunt șocante.

Doar în Franța, poluarea aerului este considerată responsabilă pentru aproximativ 40.000 de decese premature în fiecare an. E drept că vorbim despre o singură țară, dar scara problemei la nivel continental este una îngrijorătoare.

O „povară considerabilă” pentru societate

Dincolo de tragediile individuale, expunerea pe termen lung la aer poluat are consecințe grave la nivel de societate. Aceasta generează o „povară considerabilă” atât pentru sistemul de sănătate, care trebuie să trateze un număr tot mai mare de bolnavi, cât și pentru economie, prin pierderea de zile de muncă și costuri medicale ridicate.

Un studiu publicat la finalul lunii ianuarie 2025 de aceeași instituție franceză (Santé Publique France) arată clar legătura dintre poluare și apariția a zeci de mii de cazuri noi de îmbolnăvire anual. Lista afecțiunilor asociate este lungă și include cancerul pulmonar, BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică), astmul, pneumopatiile și alte infecții respiratorii acute, dar și boli cardiovasculare precum accidentul vascular cerebral, infarctul, hipertensiunea și diabetul de tip 2.