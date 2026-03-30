Cel mai mare producător de îngrășăminte din țară, Azomureș, a oprit complet producția din noiembrie anul trecut și a intrat în proces de concediere colectivă pentru aproximativ 2.500 de angajați. Combinatul, care asigura peste 60% din necesarul intern, a înregistrat în 2024 pierderi de jumătate de miliard de lei, lăsând agricultura românească dependentă de importuri scumpe și volatile.

Dezastrul Azomureș: pierderi de jumătate de miliard

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Situația de la Azomureș, cândva un pilon al industriei chimice, este dramatică. După ce în ultimii ani a funcționat doar sporadic, acum activitatea a încetat complet. „În ultimii ani am funcţionat sporadic şi la capacitate redusă, lucru care nu este sustenabil. Momentan toate instalaţiile sunt oprite”, confirmă Ovidiu Crăciun, director de producţie. Combinatul livrează acum ultimele stocuri. „Am ambalat toata marfa depozitată vrac, iar zilele acestea vom livra către distribuitori ultimele tone de îngrăşăminte chimice”, adaugă Crăciun.

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Impactul social este imens. Conducerea a demarat în această lună procesul de concediere colectivă, iar din mai, oamenii ar putea pleca acasă. „Ar afecta un număr de aproximativ 2.500 de angajaţi care sunt şi de la firmele contractoare”, explică Emil Almășan, lider de sindicat la Azomureș.

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O singură speranță mai există: preluarea de către stat. Discuțiile sunt vechi de peste un an, dar blocate. „Am avut discuţii foarte avansate cu Bogdan Ivan. Am solicitat şi sunt discuţii avansate Romgaz pentru a prelua activele Azomureş”, a menționat Florin Barbu, ministrul Agriculturii. Până la urmă, fără o soluție rapidă, efectele vor fi resimțite în lanț. „Oprirea instalaţiilor ar pune agricultura românească într-un impas. Fermierii vor fi obligaţi, în marea lor parte, să importe”, completează liderul de sindicat.

O singură fabrică mai produce în țară

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În peisajul dezolant al industriei, o singură unitate de producție mai funcționează în România, la Năvodari, pe platforma fostului combinat chimic. Aici, investitorul italian Ernesto Sudati a readus la viață o parte din producție. Numai că lucrurile stau puțin diferit. „Aceste materii prime provin în proporţie de 90 la sută din exterior, clar”, precizează Sudati, arătând spre depozitele cu azot, potasiu și fosfor.

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Dependența de importuri vine cu un preț. Și nu unul mic. „Costul lor a crescut, poate cu 30% de la un an la altul. Şi disponibilitatea lor este redusă”, explică Cezara Vișan, director executiv. Aceasta adaugă că „peste toate aceste lucruri s-au adăugat şi taxele de carbon pe care le impune Uniunea Europeană. Ca urmare, îngrăşămintele pe piaţa din România sunt anul acesta mai scumpe cu 30% faţă de anul trecut.”

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Chiar și cu această unitate funcțională, capacitatea este limitată. Combinatul de la Năvodari asigură cel mult 15% din cerința pieței, ceea ce face ca importurile să depășească deja 1 miliard de euro pe an.

Prețurile explodează pe piața mondială

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Dar de ce s-au scumpit atât de mult? Conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au dat peste cap transportul din Asia spre Europa. Pe deasupra, Rusia, China și Turcia au interzis exporturile pentru a-și proteja piețele interne.

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Cifrele vorbesc de la sine.

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Prețurile au explodat pur și simplu. Ureea a sărit de la 450 de dolari pe tonă la 780 de dolari. În același timp, îngrășământul cu conținut ridicat de fosfor s-a scumpit de la 600 la 900 de dolari pe tonă. Ecuația devine imposibilă pentru agricultori. „Dacă preţul cerealelor rămâne la 100-200 de euro (pe tonă, n.r.), nu poţi suporta un preţ al ureei de 700 de euro. Atunci, ori trebuie să creşti preţul cerealelor ori trebuie să creşti producţia”, spune Ernesto Sudati.

Fermierii, la un pas de colaps

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Pentru fermierii români, situația este deja critică. „Lucrurile au luat-o razana din cauza conflictului din Iran. Costuri mai crescute cu 30-40%”, explică fermierul Cosmin Iancu din Ilfov. Acesta trage un semnal de alarmă sumbru: „Este un subiect de securitate globală. Noi producem hrană, producem mâncare. În perioada următoare- având în vedere aceste realităţi economice- în România strict unul din trei sau patru fermieri vor dispărea.”

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În fața acestei crize, statul pare depășit. Viziunea fermierului Alexandru Baciu din Călărași este tranșantă: „Statul român este ca-n Moromete. Când a venit fonciirea şi a zis că „Nu am!”. Aşa este statul român acum.”

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Se încearcă totuși unele măsuri. În Parlament se dezbate o lege pentru ajutoare de stat, iar la nivel european se fac demersuri. „Am solicitat şi la nivelul Comisiei Europene; oricum au fost eliminate anumite taxe pe îngrăşământ, inclusiv şi pe uree- suspendarea pe un an de zile a taxelor pentru îngrăşământ şi uree. Aşteptăm decizia Comisiei Europene pentru a reduce costul cu îngrăşământul”, mai spune Cosmin Iancu.

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Până atunci, însă, incertitudinea domină. „Noi nu ştim cât pierdem. Nu avem o viziune din 1990 până astăzi la nivel de Ministerul Agriculturii”, punctează Cezar Gheorghe, consultant în agricultură. Consecința finală este clară și ne afectează pe toți, după cum avertizează producătorul Ernesto Sudati: „Pâinea va costa mai mult, laptele va costa mai mult, carnea va costa mai mult, totul va costa mai mult, iar cei care vor plăti sunt cetăţenii.”

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„focus_keyword„: „criza ingrasaminte„,

„meta_title„: „Azomureș oprește producția: 2.500 de angajați concediați, prețuri mai mari„,

„meta_description„: „Cel mai mare producător de îngrășăminte din România, Azomureș, a oprit producția și concediază 2.500 de oameni. Prețurile la alimente vor crește din cauza importurilor scumpe.„,

„tags„: „Azomures, agricultura, ingrasaminte, criza alimentara, Ernesto Sudati”

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