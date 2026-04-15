Un vânzător auto din Minnesota a cumpărat un Tesla Model S fabricat în 2013 la un preț foarte mic, însă specialiștii avertizează că pot apărea cheltuieli ascunse, mai ales când vine vorba de baterie.

Mulți șoferi visează să găsească o mașină second-hand la un preț foarte bun. Un bărbat spune că a reușit acest lucru, achiziționând un Tesla Model S din 2013 cu doar 8.500 de dolari. Suma este cu adevărat mică, având în vedere că acest model costa la lansare între 60.000 și 95.000 de dolari. Vânzătorul de la Minnesota Value Motors a povestit pe TikTok despre această achiziție și s-a arătat foarte mulțumit. Uită-te la asta, 8.500 de dolari. Băiat cu stil, dar cu buget redus! Este un Tesla din 2013. Uite cât de elegant arată. Primesc complimente peste tot. Mânerele ușilor ies în afară. Dar este această alegere chiar atât de avantajoasă pe cât pare?

Ce nu vezi la prima vedere când alegi un Tesla vechi

Prețul de 8.500 de dolari atrage rapid atenția, dar există câteva aspecte esențiale care trebuie analizate. Cel mai important este costul potențial al bateriei.

InsideEVs arată că bateriile mașinilor electrice mai noi au o rată scăzută de defectare, deci cei care trec la mașini electrice nu trebuie să-și facă griji de la început. Totuși, această fiabilitate crescută se datorează tehnologiei moderne. Bateriile mai vechi, ca cea de pe Model S 2013, pot avea mai multe probleme.

Bateriile cu ioni de litiu se degradează în timp. Dacă respecți recomandările de încărcare, poți prelungi durata de viață a bateriei – adică să nu o lași să se descarce complet și să eviți să o încarci la maximum prea des.

Chiar și așa, bateriile bine întreținute pot ceda. Pentru Model S 2013, bateria nu mai este acoperită de garanția Tesla, ceea ce înseamnă că orice reparație sau înlocuire va fi plătită de proprietar.

Costuri ascunse care pot schimba totul

Prețul pentru înlocuirea bateriei la Model S depinde de gravitatea situației și de service-ul ales. La un service autorizat Tesla, costul variază de obicei între 13.000 și 20.000 de dolari. Uneori, service-urile Tesla pot izola celulele defecte și le pot înlocui doar pe acelea, ceea ce poate reduce suma finală.

Dacă sunt prea multe celule defecte, este nevoie de o baterie nouă. O variantă este să mergi la un service independent, unde costurile sunt, în general, între 9.000 și 14.000 de dolari. Multe dintre aceste ateliere oferă și garanții pentru bateriile schimbate, ceea ce poate fi un avantaj pentru cumpărător.

Aceste costuri trebuie luate în calcul de oricine vrea să cumpere un Tesla vechi, pentru că pot depăși cu mult prețul inițial al mașinii.

Ce mai poate apărea după achiziție

Pe lângă baterie, există și alte posibile cheltuieli pentru un Model S din 2013. Mașina vine cu un sistem multimedia mai vechi, cu ecran vertical și cip MCU1, care poate avea probleme de funcționare sau actualizare.

Pentru o experiență mai bună și acces la actualizări, proprietarii pot opta pentru upgrade la MCU2, care costă 1.500 de dolari. Find My Electric recomandă această schimbare din cauza riscului de defectare a memoriei eMMC.

Ce aduce noul sistem multimedia

Trecerea la MCU2 oferă acces la actualizări pentru Full-Self Driving și un modem mai rapid, de la 3G la 5G. De asemenea, apar mai multe aplicații disponibile pe noul sistem, care nu pot fi folosite pe modelele vechi.

Alte probleme des întâlnite la Model S din acei ani includ defectarea brațelor de suspensie față, care se manifestă prin zgomote la viraje și costă aproximativ 2.700 de dolari pentru reparație. Pe forumul Tesla Motors Club, utilizatorii au mai semnalat probleme cu rulmenții sau discurile de frână la modelele fabricate între 2012 și 2014.

Modelul S din 2013 a fost vizat și de o rechemare pentru sistemul de avertizare al centurii de siguranță, deci e important să verifici dacă această problemă a fost rezolvată. Au fost raportate și cazuri în care mânerele automate ale ușilor nu funcționau corect.

Ce rămâne după entuziasmul inițial

Chiar dacă 8.500 de dolari pentru un Tesla Model S pare o ofertă greu de refuzat, cheltuielile de întreținere și reparații pot ajunge rapid să depășească prețul de achiziție. Este esențial să analizezi cu atenție toate aceste aspecte înainte de a cumpăra o astfel de mașină veche.

Cu toate acestea, proprietarul de la Minnesota Value Motors rămâne încântat de achiziție. Omule, nu poți găsi o mașină care arată atât de bine pentru 8.500 de dolari. Și e extrem de ieftin de condus, având în vedere cât costă benzina acum.

Motor1 a contactat Minnesota Value Motors și Tesla pentru comentarii suplimentare și va actualiza articolul dacă va primi răspuns.

Deși prețul poate părea foarte bun la prima vedere, este important să iei în calcul toate cheltuielile suplimentare și riscurile care vin odată cu deținerea unui vehicul electric vechi. O astfel de achiziție poate aduce satisfacții, dar și provocări neașteptate.