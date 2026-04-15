Un vânzător auto din Minnesota a cumpărat un Tesla Model S din 2013 la un preț foarte mic. Totuși, costurile de întreținere, mai ales pentru baterie, pot ajunge să depășească suma plătită pe mașină.

Găsirea unei mașini la un preț bun este visul oricărui client. Un bărbat povestește că a făcut o afacere excelentă, achiziționând un Tesla Model S din 2013 pentru doar 8.500 de dolari. Achiziția a fost prezentată pe TikTok de Minnesota Value Motors.

Primul contact cu mașina și entuziasmul inițial

Vânzătorul de mașini second-hand și-a arătat bucuria pentru această achiziție. În videoclip, prezintă mașina cumpărată la un preț greu de imaginat pentru un model care inițial costa între 60.000 și 95.000 de dolari.

„Uită-te la asta, 8.500 de dolari. Bani puțini pentru un șmecher! Este un Tesla din 2013. Uite cât de tare arată. Primesc complimente peste tot. Mânerele ușilor ies singure.”

Totuși, apare o întrebare firească: este o alegere bună să cumperi un vehicul electric vechi de 13 ani la un preț atât de mic? Răspunsul depinde de câteva aspecte importante.

Un detaliu care schimbă totul la mașinile electrice vechi

Prețul de 8.500 de dolari poate părea foarte atractiv, dar costul potențial al unei baterii noi nu trebuie ignorat. Aici apar adevăratele provocări.

InsideEVs arată că bateriile mașinilor electrice mai noi au o rată de defectare scăzută datorită progreselor tehnologice. Însă, la modelele mai vechi, cum este Model S din 2013, riscul de probleme cu bateria este mult mai mare.

Bateriile cu ioni de litiu se degradează în timp. Încărcarea corectă poate prelungi durata de viață, evitând descărcarea completă și supraîncărcarea. Totuși, chiar și așa, există riscul ca bateria să cedeze.

Mai mult, garanția pentru bateria acestui model din 2013 a expirat, conform Tesla. Proprietarul va suporta integral costurile pentru orice reparație sau înlocuire, iar sumele pot fi considerabile.

Prețul real al unei baterii noi, dincolo de aparențe

Costul depinde de gradul de uzură și de locul unde se face reparația. La un centru de service Tesla, prețul poate ajunge între 13.000 și 20.000 de dolari. Electron menționează că uneori se pot schimba doar celulele defecte, ceea ce scade costul.

Dacă însă sunt prea multe celule defecte, este nevoie de înlocuirea completă a bateriei. Există și varianta atelierelor independente specializate, unde prețurile sunt de obicei între 9.000 și 14.000 de dolari, iar multe dintre ele oferă și garanție pentru baterie.

Detalii mai puțin cunoscute care pot aduce cheltuieli suplimentare

Mașina prezentată în videoclip are un sistem de infotainment vechi, cu ecran vertical și procesor MCU1. Pentru o experiență mai bună și actualizări regulate, este recomandat upgrade-ul la MCU2.

Tesla oferă acest upgrade pentru 1.500 de dolari. Find My Electric recomandă această investiție pentru a preveni posibilele probleme cu memoria eMMC. În plus, upgrade-ul aduce acces la actualizări Full-Self Driving și conectivitate 5G, față de 3G la modelul vechi.

Mai sunt și alte probleme des întâlnite la modelele din perioada 2012-2014. Defecțiunile la brațele de suspensie față, care se manifestă prin zgomote la viraje, costă aproximativ 2.700 de dolari pentru reparație.

Utilizatorii de pe forumul Tesla Motors Club menționează și probleme cu rulmenții sau rotoarele. Modelul 2013 a avut și o rechemare pentru sistemul de avertizare al centurilor de siguranță, așa că este important să verifici dacă această problemă a fost rezolvată. Mânerele automate ale ușilor pot, de asemenea, să se defecteze.

Ce poate face diferența între o afacere bună și una păguboasă

Chiar dacă 8.500 de dolari pare o ofertă excelentă, costurile suplimentare de reparații pot ajunge ușor la câteva mii de dolari. Este important să faci o verificare atentă și să iei în calcul aceste cheltuieli înainte de a cumpăra un astfel de vehicul vechi.

„Omule, nu găsești o mașină care să arate atât de bine pentru 8.500 de dolari. Și e extrem de ieftină de condus, cu prețurile la benzină cum sunt acum.”

Totul depinde de noroc și de starea mașinii. Dacă bateria și celelalte componente majore funcționează bine, iar întreținerea rămâne la costuri reduse, afacerea poate fi foarte bună. Dar, dacă apar probleme costisitoare, economiile de la început pot fi rapid anulate.

Motor1 a contactat atât Minnesota Value Motors, cât și Tesla pentru comentarii suplimentare. Articolul va fi actualizat dacă se primesc răspunsuri.

Achiziția unui Tesla Model S vechi poate părea o afacere bună la prima vedere, dar este esențial să iei în calcul toate costurile ascunse înainte de a lua o astfel de decizie.