Un client este sigur că radiatorul este cauza pentru lipsa aerului condiționat. Un mecanic din Georgia arată de ce un diagnostic corect poate preveni cheltuieli inutile, uneori de peste 1000 de dolari.

În service-urile auto, apar des cazuri în care șoferii vin convinși că știu exact ce problemă are mașina lor și ce piesă trebuie schimbată. Mulți cred că au identificat cauza, dar de cele mai multe ori ajung să plătească pentru reparații care nu rezolvă nimic.

O simplă citire de cod poate schimba totul

Un clip popular de pe TikTok, urmărit de mii de oameni, ilustrează perfect această situație. Un mecanic din Georgia, Pete Bowbliss de la Auto Fitness, interpretează atât rolul clientului, cât și pe cel al mecanicului într-o discuție tipică: clientul e convins că radiatorul trebuie schimbat pentru că aerul condiționat nu mai funcționează.

„Avem clienți care vin mereu fie cu propriul lor tester de coduri, fie au fost la AutoZone sau NAPA și li s-a citit un cod. În multe situații, acel cod poate indica de fapt până la cinci sau șase probleme diferite pentru același cod.”, spune Pete Bowbliss pentru Motor1.

„Scopul nostru atunci când facem diagnosticarea este să identificăm cu adevărat problema cât mai exact.”, adaugă el. Astfel, mecanicul pune mai multe întrebări pentru a găsi problema reală, nu doar să schimbe piese la întâmplare.

Discuții care schimbă direcția reparației

În clip, dialogul dintre client și mecanic este plin de neînțelegeri. Clientul vrea direct un radiator nou. Mecanicul nu este de acord și îl întreabă dacă mașina se încălzește excesiv, dacă a observat lichid de răcire pe jos sau vreo scurgere.

Clientul nu știe ce să răspundă și devine iritat. În multe cazuri, șoferii refuză să plătească pentru diagnosticare, considerând-o inutilă: „Nu plătesc pentru diagnosticare.”

Mecanicul explică logic că, dacă sistemul de răcire nu are probleme evidente, înlocuirea radiatorului nu va ajuta cu nimic și nu va rezolva problema reală. Tot ce se obține este o factură mai mare.

Ce se întâmplă când decizia nu e cea bună

„Dacă înlocuiesc ceva și nu rezolvă problema, atunci nu ne-am făcut treaba.”, subliniază Bowbliss. Clientul poate ajunge să plătească peste 1000 de dolari pentru o reparație inutilă, bani cheltuiți pe o piesă care nu era defectă.

Două sisteme diferite cu probleme diferite

Radiatorul și instalația de aer condiționat sunt două sisteme complet separate. Problemele la răcire lasă de obicei urme: scurgeri pe furtune sau la îmbinările radiatorului. Mecanicii testează presiunea pentru a găsi scurgerile.

Aerul condiționat, în schimb, necesită alte verificări. Sistemul trebuie evacuat, reîncărcat și verificat cu substanță fluorescentă sub lumină UV pentru identificarea pierderilor. Nu există legătură directă între cele două tipuri de defecțiuni.

Aceasta este problema principală prezentată în clip. Presupunerea inițială a clientului duce totul într-o direcție greșită. Bowbliss explică: „Codul [scannerului] îți arată zona, dar nu adresa exactă. Dacă ne dai adresa… putem intra și afla exact care este problema, ca să o putem repara corect.” Fără acest pas suplimentar, repararea devine un joc de încercări costisitoare.

Ce spun oamenii când aud prețul și cum rămâne cu reparația

Reacțiile la clip au scos în evidență costurile mari. Unii spectatori au fost mirați de prețul unui radiator: „1500 de dolari pentru un radiator, ce naiba?”, a scris un utilizator. Alții au explicat că la mașinile moderne, mai ales la camioane, piesele și manopera pot ajunge ușor la sume mari.

„Nu mai suntem în 1980.”, a comentat altcineva, subliniind cât de înghesuite sunt compartimentele motoarelor acum. Unii au sugerat că ar fi mai simplu și mai profitabil să faci ce cere clientul, dar alții au susținut punctul de vedere al service-ului: dacă repari greșit, nu ajută pe nimeni.

Ideea principală a clipului nu este cât costă radiatorul, ci dacă trebuie sau nu schimbat. Diferența dintre a ghici și a diagnostica corect este uriașă. Bowbliss spune clar: poate fi diferența dintre a rezolva o problemă și a plăti pentru a o păstra.

În final, înțelegerea procesului de diagnostic ajută la economisirea timpului și a banilor. Să asculți mecanicul și să răspunzi la întrebările lui este esențial pentru a evita cheltuieli inutile. Pentru orice șofer, acesta e un sfat de reținut.