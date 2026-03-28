Povestea lui Geumseong, un tânăr fugar nord-coreean, este una despre sacrificiu și o luptă disperată pentru supraviețuire. După ce a scăpat din infernul regimului de la Phenian datorită mamei sale, Eunhee, acum încearcă să o salveze dintr-o închisoare din China, de unde riscă să fie deportată înapoi în țara din care amândoi au fugit cu prețul vieții.

Un sacrificiu suprem pentru libertate

Totul a început în 2019. Atunci, Geumseong și mama lui au reușit să treacă împreună granița dintre Coreea de Nord și China. Numai că drumul lor spre libertate s-a despărțit brutal. Pentru ca fiul ei să poată fi scos din China și dus în siguranță la Seul, femeia a acceptat un târg teribil: să fie vândută unui bărbat chinez. Cei doi s-au despărțit pe malul râului Yalu, la granița dintre cele două țări. A fost ultima dată când s-au văzut.

O viață nouă și o regăsire virtuală

Iar drumul spre libertate a fost lung și anevoios pentru Geumseong. După aproape două luni petrecute pe drum, a ajuns în sfârșit în Coreea de Sud. Era bolnav, slăbit și complet epuizat, dar era în viață. A primit cetățenie sud-coreeană, a fost preluat de o familie și a început o viață complet nouă la Seul.

Unul dintre cele mai emoționante momente a venit în Ajunul Crăciunului din 2020, când a primit un apel video neașteptat. La celălalt capăt era mama lui. V-ați gândit vreodată cum e să-ți revezi părintele după un asemenea coșmar? Când i-a auzit vocea și i-a văzut chipul, băiatul a izbucnit în lacrimi. I-a spus repede că este bine și i-a arătat noua lui casă. Ea i-a răspuns printre suspine că a crescut atât de mult încât abia îl mai recunoaște.

Speranța spulberată la graniță

Dar liniștea nu a durat. În decembrie 2024, după cinci ani de despărțire, Eunhee a luat decizia uriașă de a încerca să fugă din China pentru a ajunge la fiul ei. Geumseong s-a temut pentru siguranța ei și a rugat-o să renunțe la acest plan extrem de periculos. Apoi, timp de o lună și jumătate, nu a mai știut nimic despre ea.

Pe 2 ianuarie 2025, a aflat vestea de care se temea cel mai mult: mama sa fusese prinsă în sudul Chinei, foarte aproape de granița cu Myanmar. Ulterior, a fost transferată într-o închisoare din nord-estul Chinei, alături de alți refugiați nord-coreeni.

Lucrurile au luat o turnură dramatică.

Lupta disperată contra-cronometru

Acum, Geumseong se teme de ce e mai rău. Femeia ar putea fi deportată înapoi în Coreea de Nord, unde, spune el, ar putea muri în detenție. E drept că nu e doar o presupunere. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează de ani de zile că nord-coreenii trimiși înapoi sunt supuși la tortură, muncă forțată, abuzuri sexuale și, în unele cazuri, chiar execuții.

Disperat, tânărul a încercat tot ce i-a stat în putință. A participat la proteste, a trimis scrisori autorităților și a făcut apeluri publice către guvernul chinez. A mers inclusiv în China (o călătorie riscantă pentru un transfug), în speranța că o va putea vedea în închisoare, însă fără niciun succes. „Vreau doar să i se mai dea o șansă la o viață normală”, spune el.

Povestea lui Geumseong și a mamei sale, Eunhee, nu este un caz izolat, ci drama trăită de mii de nord-coreeni care încearcă să fugă de regimul lui Kim Jong Un. Durerea lui este însă amplificată de o realitate cruntă: el este liber astăzi doar pentru că mama sa și-a sacrificat propria viață. Acum, tânărul încearcă să facă exact același lucru pentru ea.