Vladimir Putin și-a pierdut calul troian în Uniunea Europeană. Asta susține ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, după înfrângerea suferită de premierul Viktor Orban în alegerile legislative din Ungaria, câștigate de partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar.

O înfrângere cu ecouri internaționale

Reacția Parisului a venit marți, prin vocea șefului diplomației franceze, care a comentat fără menajamente rezultatul scrutinului de duminică. Într-o declarație pentru postul de radio RFI, oficialul a subliniat că miza depășește granițele Ungariei. „Este o înfrângere pentru Viktor Orban, este o înfrângere și pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din mișcarea reacționară internațională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a afirmat Jean-Noel Barrot.

Așteptări clare de la noul lider

Dar ce se așteaptă, mai exact, de la noul lider de la Budapesta? Parisul are o listă precisă de solicitări, adresată direct lui Peter Magyar. Ministrul francez a făcut un apel clar către acesta să anuleze blocajele impuse de predecesorul său, în special cele care vizează ajutorul pentru Ucraina. „Ceea ce așteptăm de la succesorul său, Peter Magyar, este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască o serie de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a demontat, să readucă Ungaria la locul ei în concertul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri impuse fără nicio justificare”, a adăugat oficialul francez.

Politica de veto, un obstacol major pentru UE

Iar aceste blocaje au fost, nu de puține ori, o adevărată piatră de moară pentru politica externă a Uniunii. Veto-urile repetate ale premierului ungar împotriva inițiativelor UE de a sprijini Ucraina au generat tensiuni majore la Bruxelles. „Referindu-ne la sprijinul pentru Ucraina, politica pe care o ducea el (Viktor Orban) constituia un obstacol și este un fapt îmbucurător că acesta poate fi ridicat”, a punctat șeful diplomației franceze.

E drept că ciocnirile dintre Budapesta și Comisia Europeană nu sunt o noutate. De la revenirea sa la putere în 2010, Viktor Orban a fost acuzat constant că nu mai respectă tratatele semnate de Ungaria la aderarea din 2004. Această derivă, care a subminat statul de drept și libertățile individuale, a căpătat o nouă dimensiune după invazia Rusiei din februarie 2022, când Budapesta a început să blocheze sistematic politica comunitară de ajutorare a Ucrainei.

Legături periculoase cu Moscova

Dincolo de disputele cu Bruxelles-ul, Ungaria a cultivat sub Orban relații bune cu puteri care, hai să vedem lucrurile cum sunt, vor să slăbească blocul comunitar. Pe listă se numără Statele Unite sub Donald Trump, China și, fireste, Rusia, de la care Budapesta continuă să cumpere hidrocarburi.

Numai că legăturile cu Moscova par să fi fost mult mai adânci. Recent, unele publicații media au scos la iveală extrase din convorbiri telefonice care arată cum ministrul de externe ungar în exercițiu, Peter Szijjarto, îi transmitea informații direct omologului său rus, Serghei Lavrov. Discuțiile vizau chiar detalii din interiorul instituțiilor de la Bruxelles (inclusiv pe tema Ucrainei), ceea ce ridică semne de întrebare serioase.