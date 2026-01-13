Mai multe spitale din București se confruntă cu probleme de încălzire, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru News.ro. Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu este cel mai afectat, cu temperaturi scăzute, ajungând până la 16 grade Celsius.

Intervenții chirurgicale amânate la CC Iliescu

Din cauza temperaturilor scăzute, intervențiile chirurgicale non-urgente au fost amânate la Institutul CC Iliescu. Internările sunt, de asemenea, temporizate în funcție de gradul de urgență, a precizat ministrul Rogobete.

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenții chirurgicale, în special pentru cele care nu sunt urgențe, și să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienții, dar și personalul medical în pericol. Gândiți-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade, ori nu este o temperatură optimă pentru pacienți sau pentru personalul medical”, a explicat Alexandru Rogobete.

Situația la Institutul Fundeni

La Institutul Clinic Fundeni, situația revine treptat la normal, a menționat ministrul Sănătății. Echipe tehnice ale distribuitorului de energie electrică monitorizează constant consumul instalațiilor electrice folosite pentru a suplini lipsa căldurii, pentru a evita suprasolicitarea rețelei.

„Am avut o serie de discuții cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Iliescu, pentru boli cardiovasculare. Situația a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalațiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere și așa mai departe”, a declarat Rogobete.

Colaborare cu Ministerul Energiei

Ministrul Sănătății a discutat cu ministrul Energiei pentru a identifica soluții la această problemă. S-a stabilit trimiterea de echipe tehnice de două ori pe zi în spitalele afectate pentru a verifica instalațiile electrice și a preveni suprasarcinile.

„Am avut o ședință, o discuție la Ministerul Sănătății cu colegul meu, Ministrul Energiei. Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalațiile pentru a monitoriza consumul și pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă”, a adăugat ministrul.

Potrivit ministrului, indicatorii electrici sunt stabili, dar monitorizarea continuă. El a menționat că a discutat cu managerul Institutului Fundeni, care l-a informat că a început să revină căldura.

„Până în momentul de faţă, indicatorii electrici sunt în condiţii stabile, dar sigur că monitorizăm în continuare, aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal. Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a subliniat Rogobete.

Soluții pe termen lung

O soluție propusă de ministrul Sănătății este ca spitalele mari, de urgență și cele strategice să devină independente din punct de vedere termic, prin investiții în centrale proprii.

„Nu pot să-mi dau cu părerea pe rețelistică de energie, nu e apanajul meu. Dar cred că ar trebui pentru anumite spitale, în special pentru cele mari, de urgență, strategice, să realizăm investiții astfel încât ele să devină independente din punct de vedere termic. Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În urma crizei apei din Prahova, s-a ajuns la concluzia că spitalele strategice ar trebui să aibă un bazin de apă potabilă care să asigure funcționarea unității medicale timp de cel puțin 24-48 de ore, a adăugat el.

„În urma crizei pe care am avut-o cu apa, de exemplu, în Prahova, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important, dar nu doar pentru ele, să avem un bazin de apă potabil care să asigure funcționarea spitalului cel puțin 24/48 de ore. Cel puțin la Ministerul Sănătății încercăm să învățăm din aceste erori repetitive care se văd de ani de zile, care nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, sunt periodice, de ani de zile, dar cred că important este să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului și voi pune pe masa discuțiilor în acest an ca spitalele mari, spitalele de urgență, clinice, cele strategice sau pentru aceste spitale să investim astfel încât să aibă propria centrală termică și pe viitor să reducem aceste riscuri”, a explicat ministrul Sănătății.

ASSMB: Spitalele din subordine nu au probleme

Directorul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a declarat pentru News.ro că spitalele din subordinea instituției nu au probleme cu asigurarea căldurii. La Spitalul Colțea, de exemplu, nu sunt probleme, deoarece unitatea sanitară are centrală proprie pe gaz.