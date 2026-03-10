Studiu: 8 din 10 părinți, puși în dificultate de pofta de dulce a copiilor

Opt din zece părinți din România se confruntă zilnic sau de câteva ori pe săptămână cu cererile copiilor pentru dulciuri, o provocare majoră în contextul în care țara noastră are una dintre cele mai ridicate rate de obezitate infantilă din Europa. Cifrele arată că 28% dintre copiii români cu vârste între 7 și 8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

Pornind de la această realitate, Kaufland a lansat prima sa inițiativă de psihonutriție, o campanie menită să ofere sprijin părinților. Un studiu realizat în parteneriat cu iZi Data, citat de Adevarul, arată că, deși 7 din 10 părinți se consideră informați despre alimentația copiilor, gestionarea poftelor rămâne o problemă constantă. Studiul a fost realizat online pe un eșantion de 1001 părinți cu copii între 2 și 8 ani, în perioada 17-28 iulie 2025.

Cum reacționează părinții la cererile copiilor

Confruntați cu cererea pentru dulciuri, 43% dintre părinți încearcă să ofere alternative sănătoase, în timp ce 33% aleg să negocieze cu cei mici. Refuzul direct se dovedește a fi o barieră psihologică pentru mulți. Potrivit datelor, 56% dintre părinții tineri și 64% dintre cei cu vârsta de peste 45 de ani recunosc că le este dificil să spună nu.

Deciziile sunt adesea influențate și de starea emoțională a părintelui. Studiul relevă că 39% dintre mame spun că oboseala le afectează alegerile alimentare pe care le fac pentru copii. În cazul taților, sentimentul de vină sau mila sunt menționate mai frecvent ca factori care îi determină să cedeze.

Cele mai dificile momente pentru a menține regulile

Poftele pentru dulciuri nu apar oricând, ci au momente de vârf pe parcursul zilei. Cele mai frecvente situații sunt înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%). Menținerea regulilor alimentare devine și mai complicată în anumite contexte sociale sau locații.

Aproape jumătate dintre părinți (46%) spun că sesiunile de cumpărături sunt cele mai dificile. Alte situații problematice includ vizitele la bunici, petrecerile sau vacanțele, menționate de 32% dintre respondenți.

O campanie bazată pe psihologie și nutriție

Pentru a oferi soluții practice, Kaufland a lansat campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”. Componenta principală a acesteia este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele video abordează teme precum refuzul empatic, tehnici de reglare emoțională și strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare. Primele episoade sunt deja disponibile pe canalul de YouTube al companiei.

Inițiativa face parte din direcția strategică „Nutriție bună” a retailerului, care urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată. În acest sens, compania a implementat și case de marcat prioritare pentru părinți, unde nu sunt expuse dulciuri sau alte tentații pentru copii.