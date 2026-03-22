Donald Trump a lansat un ultimatum direct Iranului sâmbătă seara, amenințând cu distrugerea centralelor electrice ale țării. Totul se va întâmpla dacă Republica Islamică nu redeschide complet traficului maritim Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Un ultimatum fără echivoc

Mesajul președintelui american a fost transmis într-o manieră extrem de directă și nu lasă loc de interpretări. Într-o declarație publicată sâmbătă, acesta a stabilit un termen limită clar pentru acțiunile Iranului, legând direct inacțiunea de o ripostă militară asupra infrastructurii critice.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris președintele american.

Replica Teheranului nu a întârziat

Iar răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Armata iraniană a anunțat încă de duminică faptul că va viza la rândul său infrastructuri energetice și chiar stații de desalinizare din regiune, în cazul în care Donald Trump își va pune în aplicare amenințările. E drept că nu au stat deloc pe gânduri.

Replica a venit prin intermediul purtătorului de cuvânt al comandamentului operațional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenția Fars. Acesta a conturat o ripostă pe scară largă.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informațională și de desalinizare a apei aparținând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, se arată în comunicat.

Ținte neclare și mize uriașe

Numai că declarația iraniană lasă loc și unor semne de întrebare. Purtătorul de cuvânt nu a precizat exact la ce „regim” din regiune se referea, lăsând o umbră de incertitudine asupra potențialelor ținte aliate ale Americii din zonă. V-ați gândit vreodată ce ar însemna un astfel de atac extins?

Situația este explozivă.

lucrurile stau cam așa: Washingtonul amenință rețeaua electrică a Iranului, iar Teheranul răspunde cu amenințări la adresa infrastructurii energetice, IT și de desalinizare a apei (vitale pentru multe țări din Golf) aparținând SUA și aliaților săi regionali. Escaladarea verbală pune pe jar întreaga regiune, în timp ce termenul de 48 de ore se scurge rapid.