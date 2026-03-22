O intervenție a polițiștilor la un scandal izbucnit pe terasa unui restaurant din Câmpia Turzii s-a terminat neașteptat. În timpul imobilizării unuia dintre scandalagii, un bărbat de 40 de ani, arma unui agent s-a descărcat accidental, rănindu-l pe acesta în zona lombară. Totul a pornit de la o bătaie generală cu pumni și cuțite.

Apel la 112 pentru o bătaie cu cuțite

Totul a început duminică, 22 martie, în jurul orei 01:00. Un apel la numărul de urgență 112 anunța că mai multe persoane s-au luat la bătaie pe terasa unui local din municipiu, iar una dintre ele folosea un cuțit. Echipajele de poliție ajunse de urgență la fața locului au găsit un tânăr de 21 de ani cu o plagă tăiată la coapsă. Iar restul participanților? Dispăruseră înainte de sosirea forțelor de ordine.

Urmărire și un foc de armă scăpat de sub control

Polițiștii nu au stat pe gânduri și au pornit în urmărirea suspecților. Pe o stradă din apropiere, au depistat și imobilizat cinci bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani. Numai că, în timpul operațiunii, lucrurile au luat o turnură dramatică. Reprezentanții Poliției județene Cluj au oferit o declarație oficială.

„Poliţiştii au procedat la urmărirea şi depistarea a cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 41 de ani, pe o stradă din apropiere, aceştia fiind imobilizaţi. În timpul intervenţiei, în momentul imobilizării unui bărbat de 40 de ani, arma din dotarea unui poliţist s-a descărcat accidental, fiind efectuat un foc de armă, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, care a provocat rănirea bărbatului în zona lombară”.

Cum vine asta, un foc de armă accidental în timpul unei imobilizări? Anchetatorii vor trebui să lămurească exact circumstanțele.

Bilanțul și acuzațiile

În urma încăierării inițiale, trei bărbați (cu vârste între 21 și 41 de ani) au suferit leziuni și au fost transportați la spital. Din fericire, au primit îngrijiri medicale și nu au necesitat internare.

Până la urmă, toți cei implicați au fost identificați și duși la sediul Poliției pentru audieri.

A fost deschis un dosar penal complex. Acuzațiile vizează infracțiunile de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, distrugere și, nu în ultimul rând, vătămare corporală din culpă.