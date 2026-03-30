Un adolescent de 17 ani din Italia a fost arestat de poliție, fiind acuzat că plănuia un atac sângeros într-o școală. Anchetatorii au descoperit că tânărul lucra la fabricarea de arme și dispozitive chimice, pregătindu-se pentru un posibil masacru. Situația este cu atât mai tensionată cu cât vine pe fondul unor preocupări tot mai mari legate de violența juvenilă în peninsulă.

Arme, chimicale și ideologie extremistă

Poliția a explicat într-un comunicat că băiatul nu doar că deținea materiale periculoase, dar se pare că lucra activ la fabricarea de arme artizanale. Pe lângă arsenalul pe care și-l pregătea, suspectul era și un membru activ al unui grup de pe rețeaua Telegram. Acolo, conținutul promova idei despre presupusa superioritate a „rasei ariene”.

Iar legătura cu mediul online extremist pare să fie cheia în acest caz. V-ați gândit vreodată cum ajunge un adolescent să facă așa ceva? E drept că influența unor astfel de grupuri poate fi devastatoare.

Acuzații de terorism și incitare la ură

Adolescentul se confruntă acum cu acuzații extrem de grave. Pe lista procurorilor se numără deținerea de materiale în scopuri teroriste, dar și propagandă și incitare la comiterea de infracțiuni bazate pe discriminare rasială, etnică și religioasă. Până la urmă, faptele sale depășesc cu mult o simplă glumă proastă.

Un context marcat de violență

Cazul nu este, din păcate, unul izolat. Săptămâna trecută, un alt incident șocant a zguduit Italia. Un băiat de numai 13 ani a înjunghiat o profesoară de franceză în vârstă de 57 de ani, la o școală din orașul Trescore Balneario (provincia Bergamo).

Femeia a fost grav rănită, fiind atacată cu lovituri de cuțit în gât și abdomen.

Dar detaliile macabre nu se opresc aici. Băiatul purta un tricou cu imprimeul „V de la Vendetta” și, conform informațiilor, ar fi filmat întregul atac cu telefonul mobil. Ba chiar l-ar fi transmis în direct pe rețelele de socializare.

Aceste două incidente, petrecute la doar o săptămână distanță, alimentează preocupările tot mai mari din Italia cu privire la violența în rândul tinerilor.