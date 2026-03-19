Un nou studiu aduce vești neașteptate pentru persoanele care folosesc medicamente pentru slăbit din clasa GLP-1. Cercetarea, publicată în The Lancet Psychiatry, arată că medicamentele pe bază de semaglutidă au fost asociate cu un risc mare mai mic de depresie, anxietate, tulburări legate de consumul de substanțe și chiar auto-vătămare. Mai mult, pacienții au avut mai puțină nevoie de spitalizare sau concediu medical din motive psihiatrice.

Reduceri de risc de până la 47%

Cifrele sunt, pe bune, impresionante. Oamenii de știință de la Universitatea din Finlanda de Est, Institutul Karolinska din Stockholm și Universitatea Griffith din Australia au descoperit că persoanele care utilizează semaglutidă au prezentat un risc cu 42% mai mic de agravare a unei afecțiuni mintale. În cazul celor care foloseau liraglutidă, riscul a fost cu 18% mai redus.

Dar hai să vedem detaliile. Pentru depresie, riscul a fost cu 44% mai mic, iar pentru tulburările de anxietate, cu 38% mai mic. Și nu se oprește aici. Semaglutida a fost asociată și cu un risc mai scăzut de tulburări legate de consumul de substanțe. Mai exact, necesitatea de îngrijire spitalicească și concediile medicale pe acest fond au fost cu 47% mai mici la persoanele care luau medicamentul.

Riscul de auto-vătămare a fost, si, mai scăzut la cei care luau semaglutidă.

Cum funcționează și cine a fost studiat

V-ați fi gândit vreodată că un medicament pentru diabet ar putea avea un asemenea efect? Atât semaglutida, cât și liraglutida sunt principii active ale medicamentelor GLP-1. ele funcționează mimând efectele hormonului GLP-1, pe care corpul îl produce natural pentru a regla apetitul și glicemia.

Studiul a fost unul de anvergură, incluzând peste 95.000 de persoane (cu o vârstă medie de 50,6 ani) diagnosticate cu depresie sau tulburare de anxietate și care au folosit orice medicament antidiabetic între anii 2009 și 2022.

Atenție, nu este o legătură cauzală directă

Autorii studiului țin să sublinieze un aspect important. Lucrurile nu stau chiar atât de simplu.

Cercetarea nu oferă dovezi că pierderea în greutate cauzează în mod direct îmbunătățirea sănătății mintale. Relația dintre medicamente, scăderea în greutate și starea psihică este, cel mai probabil, una complexă. Fiind un studiu observațional, nu se poate trage o concluzie directă de tip cauză-efect, însă cercetătorii afirmă că aceste rezultate oferă o bază solidă pentru viitoare studii clinice.

Cercul vicios dintre diabet și sănătatea mintală

Dincolo de cifre, contextul este esențial. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), una din șase persoane din Europa, adică aproximativ 140 de milioane de oameni, trăiește cu o afecțiune de sănătate mintală. Iar cifrele sunt și mai mari în rândul persoanelor care suferă de diabet și obezitate.

Federația Internațională de Diabet (IDF) arată că depresia este de aproape două ori mai frecventă la adulții cu diabet. Relația este bidirecțională: o afecțiune de sănătate mintală crește riscul de a dezvolta diabet. Factorii biologici, comportamentali și sociali alimentează această conexiune, creând un ciclu vicios greu de întrerupt. Povara este deosebit de mare pentru persoanele cu boli mintale severe, în rândul cărora se estimează că diabetul este de două până la trei ori mai frecvent.