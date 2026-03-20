Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, 20 martie, că a „câștigat prima bătălie” la summitul Uniunii Europene. El a impus o condiție clară pentru a debloca un credit de 90 de miliarde de euro destinat Kievului: asigurarea tranzitului de țiței rusesc către Ungaria.

„Dacă nu e petrol, nu sunt bani”

La o întâlnire cu presa la Bruxelles, premierul ungar a descris un climat ostil. A vorbit despre intimidări, atacuri și chiar încercări de ”dezmembrare”. Dar, spune el, a rezistat presiunilor. Poziția sa a fost tranșantă: „dacă nu e petrol (pentru Ungaria), nu sunt bani” (pentru Ucraina), insistând că Budapesta va continua să se opună creditului european masiv.

Miza alegerilor din 12 aprilie

Următoarea bătălie, a adăugat Orban, se va da pe 12 aprilie, la alegerile parlamentare din Ungaria. De ce nu l-au „înfășurat într-un covor” și nu l-au „făcut pierdut” liderii europeni? Orban crede că totul se datorează speranței acestora că UE va „rezista într-un picior puținul timp rămas” până la o înfrângere electorală a partidului său, Fidesz. Bruxelles-ul ar miza pe instalarea unui guvern „pro-Ucraina, pro-Bruxelles”, care „să facă ce îi cer ei”.

Szijjarto face paralela cu criza migranților

Iar tonul de la Budapesta a fost dublat de ministrul de Externe, Peter Szijjarto. Acesta a făcut o paralelă între „iritarea” fostei șefe a guvernului Germaniei, Angela Merkel, față de poziția Ungariei din 2015 pe tema imigrației și „indignarea” actualului cancelar german, Friedrich Merz (informație preluată ca atare din documentare), legată de Ucraina. Szijjarto consideră că ungurii au avut dreptate să reziste presiunii și acum un deceniu. „Aparent, cancelarul german este încă foarte iritat și încă ne amenință”, a declarat Szijjarto. Pana la urma, cum stau lucrurile? „Deși au acumulat o presiune uriașă pe premierul nostru ieri, la Bruxelles, nu au reușit să obțină sprijinul nostru pentru împrumutul de război de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, deoarece Ucraina – în consens cu Berlinul și Bruxellesul – încă ne oprește petrolul”.

Niciun pas înapoi

Poziția este de neclintit.

Șeful diplomației ungare a reafirmat mesajul premierului: „atâta vreme cât Ucraina continuă să ne stranguleze aprovizionarea cu petrol, nu vom ceda în legătură cu creditul de 90 de miliarde de euro”. Și a adăugat că acest lucru „este clar pentru toți, și niciun acces de furie german și nicio amenințare a cancelarului german nu vor schimba asta”. Szijjarto și-a amintit că, în timpul crizei migrației din 2015, Merkel era la fel de „vânătă de furie” și „făcea presiuni asupra Ungariei să accepte imigranți ilegali”, dar răspunsul Budapestei a fost ferm: „noi am construit un gard și nu am primit nici măcar unul”. Acum, susține el, „este suficient să treci prin marile orașe germane după căderea nopții ca să vezi că ungurii au avut dreptate”.

Ministrul de externe a concluzionat pe același ton ferm. „În prezent, exact ca atunci, presiunea este imensă. Cancelarul german fierbe. Dar noi rămânem fermi și se va vedea din nou că avem dreptate”. Iar mesajul final a fost fără echivoc: „Războiul din Ucraina nu este războiul nostru, nu este responsabilitatea noastră și nu avem nimic de-a face cu el. Și nu ne amestecăm în el, oricât de iritat ar fi cancelarul german”.