Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat o propunere dublă către Moscova, într-un moment în care negocierile de pace par blocate. Kievul este dispus să accepte o încetare a focului pe perioada sărbătorilor de Paște, dar și un armistițiu în sectorul energetic, cu o condiție clară: Rusia trebuie să facă același pas.

Propunerea Kievului pentru un armistițiu energetic

Pe fondul presiunilor internaționale, Ucraina a primit recent „semnale din partea unora dintre partenerii ei” prin care i se cerea să „reducă atacurile cu rază lungă de acțiune asupra sectorului petrolier” rusesc. Răspunsul lui Zelenski a venit prompt și a conturat un posibil armistițiu energetic.

Cum vine asta, mai exact? E destul de simplu. Liderul de la Kiev a transmis o poziție fermă liderilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, țări care au mediat nu de puține ori conflictul.

„Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este gata să nu atace sectorul energetic ucrainean, nici noi nu vom lovi sectorul lor energetic ca ripostă”, a adăugat el.

Negocieri de pace blocate

Dar ce se întâmplă cu negocierile de pace, până la urmă? Lucrurile stau puțin diferit aici. Zelenski s-a pronunțat din nou pentru reluarea cât mai rapidă a discuțiilor în format tripartit, alături de SUA și Rusia. Numai că următoarea întâlnire, care ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii martie, este încă în aer.

Motivul este un refuz al rușilor de a organiza întâlnirea pe teritoriul SUA. Iar echipa americană de negociatori a transmis clar că nu se va deplasa nicăieri atât timp cât Statele Unite se află în război cu Iranul. Ca alternative, rușii au propus Elveția și Turcia, iar Zelenski a reafirmat că Ucraina este deschisă oricărei opțiuni care ar debloca situația.

Acorduri istorice în Golf

Recentul turneu al președintelui ucrainean în țările din Golf pare să fi adus rezultate concrete pe plan militar. Zelenski a salutat încheierea unor acorduri „istorice” în domeniul securității și al apărării antiaeriene.

„Sunt acorduri istorice” privind „cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare”, a declarat Zelenski.

Acesta a subliniat importanța momentului. „Ucraina nu a mai avut până acum astfel de acorduri în această regiune”, a punctat el.

Export de tehnologie anti-dronă

În cadrul acestor noi acorduri (semnate pe o perioadă de zece ani), Ucraina are planuri clare. Intenționează să exporte propriile interceptoare capabile să distrugă dronele de tip Shahed, de fabricație iraniană. E drept că Zelenski a ținut să clarifice că nu e vorba de o simplă tranzacție.

El a indicat că este un export corect, când „experiența noastră nu se vinde degeaba, iar ceea ce se vinde în mod real partenerilor este un sistem” de apărare aeriană anti-Shahed și „nu doar interceptori”. În schimb, Kievul caută mijloace eficiente pentru a distruge rachetele „balistice”, care sunt foarte greu de doborât, dar și sprijin pentru sectorul „energetic”, devastat de atacurile sistematice ale Rusiei.

Într-un mesaj audio trimis jurnaliștilor, președintele ucrainean a lăsat ușa deschisă pentru o încetare a focului mult mai amplă. „Nu uitați că suntem pregătiți pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securității alimentare și energetice. Pe mare și în aer…”, a transmis Zelenski.