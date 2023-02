Gestionarea activelor: Tiger apără evaluările private

Insight Investment, unul dintre cei mai mari administratori de active din industria pensiilor din Marea Britanie, a renunțat anul trecut la stabilirea prețurilor la prețul de piață pentru fondurile care se deplasau din cauza crizei obligațiunilor guvernamentale din țară, alegând în schimb valori mai mari care prezentau o imagine mai optimistă a poziției sale.

Tiger conturează metodologia de evaluare

A fost una dintre cele mai importante victime ale schimbării de regim de anul trecut pe piețe.

Și acum, Tiger Global de la Chase Coleman, fondul speculativ axat pe tehnologie, a fost forțat să apere felul în care își evaluează portofoliul de 40 de miliarde de dolari de companii private „de creștere”, deoarece investitorii sunt din ce în ce mai neliniştiți cu privire la cât valorează astfel de investiții nelistate.

În scrisoarea sa anuală către investitori, Tiger și-a subliniat metodologia de evaluare a unora dintre cele mai mari participații private, inclusiv ByteDance din China, compania de plăți Stripe și grupul american de software Databricks.

Intervenția lui Tiger vine după ce o serie de companii private au fost nevoite să strângă bani la evaluări care erau cu mult sub rundele anterioare de investiții, distrugând portofoliile investitorilor cu o expunere puternică la grupuri tehnologice nelistate și alimentând temerile că vor urma mai multe deprecieri.

„Credem că portofoliul nostru privat aproximează cu exactitate valoarea justă”, a spus Tiger, care a remarcat, de asemenea, că și-a redus portofoliul privat în fiecare lună a anului pentru a reflecta faptul că companiile au depășit așteptările, precum și o „comprimare multiplă substanțială” în evaluările rivalilor listați la bursă. „Cele mai mari participații private ale noastre sunt, în general, lideri de piață eficienti din punct de vedere al capitalului sau profitabili, care așteaptă o fereastră oportună pentru finalizarea listărilor publice”, se spune în comunicat.

Tiger sa extins în investiții în companii private sub supravegherea șefului de capital privat Scott Shleifer, care a avut succes făcând pariuri timpurii pe grupuri tehnologice chineze precum Alibaba și JD.com. În ultimul deceniu, portofoliul său privat a crescut pentru a reprezenta cea mai mare parte a activelor de peste 60 de miliarde de dolari ale Tiger. La începutul lunii octombrie, aceste investiții erau evaluate la 45 de miliarde de dolari.

Putin „a pierdut războiul energetic”, susține Andurand

Nu există multe fonduri speculative care să pretindă că au avut o rentabilitate de 650% în ultimii trei ani.

Însă atât în ​​timpul pieței bullinice din primele etape ale pandemiei de coronavirus, cât și pe piața urs dureroasă de anul trecut, Pierre Andurand a reușit să obțină câștiguri uriașe datorită pariurilor sale energetice. Cel mai important, aceasta a inclus un apel corect conform căruia prețul petrolului va deveni negativ în 2020.

Acum, într-un interviu cu colegii mei Laurence Fletcher și David Sheppard, pasionatul francez de kick-box și fost campion înotător mai face două chemări mari.

În primul rând, el consideră că criza energetică europeană a gazelor naturale și a energiei este în urmă și că Vladimir Putin „a pierdut războiul energetic”. O „greșeală masivă de calcul” a președintelui a pierdut Rusia cel mai mare client. Cum Europa s-a obișnuit să trăiască fără gaz rusesc, „de ce s-ar întoarce vreodată?”

Dacă este adevărat, asta ar însemna sfârșitul unei tranzacții profitabile cu fonduri speculative care au condus mișcările sălbatice pe piața gazelor în ultimii doi ani. După cum spune Andurand, „nu există nicio poveste pentru gazele naturale în acest moment”.

În al doilea rând, petrolul este o poveste foarte diferită. Prețurile ar putea crește la 140 USD. Acest lucru poate părea ridicat în comparație cu prețurile actuale de aproximativ 80 de dolari, dar nu este atât de mare în comparație cu maximul istoric de 147 de dolari care a fost atins acum 15 ani dacă este ajustat pentru inflație, argumentează el.

Cheia nu este concentrarea asupra restricțiilor asupra aprovizionării rusești, care i-a lăsat pe mulți comercianți „dezamăgiți” anul trecut, ci asupra redeschiderii Chinei de la blocaje dure, care este un mare impuls pentru cerere.

Andurand, a cărei firmă Andurand Capital administrează active de 1,4 miliarde de dolari, și-a petrecut o parte din copilărie pe insula Reunion de lângă coasta Madagascarului și care acum locuiește în Malta. Fost comerciant de energie Goldman Sachs și Vitol, el este cunoscut pentru pariurile sale puternice. Uneori l-au costat, iar anul trecut a dat înapoi niște profituri fiind prea optimist. Însă puțini pot contesta faptul că atunci când înțelege bine, chiar înțelege bine.

Primele experiențe ale băncii de familie ale lui Alexandre de Rothschild au fost de a vizita birourile sale pline de fum de trabuc din Paris, când era copil, în anii 1980. Acum, peste 30 de ani, este liderul din a șaptea generație al Rothschild & Co și tocmai și-a făcut cea mai mare miză de când a preluat conducerea în urmă cu cinci ani. Bărbatul de 42 de ani este forța motrice din spatele unei tranzacții de 3,7 miliarde de euro pentru a lua în privat instituția anglo-franceză, înfrângând o tendință în rândul colegilor săi de tip boutique de investiții bancare.

„Nu poți fi pe jumătate însărcinată”, a spus el într-un interviu. „Era clar că am atins limita și potențialul maxim al listării. ADN-ul nostru este mult mai potrivit pentru a fi o companie privată.”

Luni, de Rothschild va anunța detaliile tranzacției private, care urmează să fie susținută de familiile Peugeot și Dassault. Rămâi atent pentru a vedea dacă acționarii minoritari încearcă să strângă mai mulți bani din clanul Rothschild.

Graficul săptămânii

Acțiunile Amundi au evoluat pe piețele bursiere în scădere în ultimul an. Dar, în mod esențial, randamentele au depășit performanța similară din Europa cu aproximativ 15% în acea perioadă. Asta reflectă conflictele din industrie, precum și amploarea lui Amundi, scrie Lex. Filiala de administrare a activelor a băncii franceze Crédit Agricole menține Europa în cursa pentru scară pasivă – o tendință seculară de neoprit în gestionarea fondurilor, care a fost impulsionată de leviatanii americani BlackRock și Vanguard.

Managerii mai mici trebuie să meargă mari, să meargă acasă sau să devină specialiști pentru a justifica taxe mai mari. Calea de mijloc, care odinioară aducea un trai ușor pentru managerii activi, a devenit Țara nimănui. Între timp, investițiile cu costuri reduse, bazate pe indici atrag trilioane de dolari.

Amundi, care a achiziționat Lyxor pentru 825 de milioane de euro în 2021 pentru a deveni lider de piață în fondurile europene tranzacționate la bursă, este unul dintre puținii capabili să devină mari. A gestionat active de 1,9 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut, cu 160 de miliarde de euro mai puțin decât la sfârșitul anului 2021. La fel ca majoritatea administratorilor de fonduri, a suferit din cauza scăderilor piețelor de valori globale. Spre deosebire de mulți rivali, Amundi a reușit totuși să atragă noi fluxuri nete de fonduri, de 7 miliarde de euro pentru anul.

Seth Klarman le-a spus investitorilor din fondul său speculativ Baupost Group că răspunsul Rezervei Federale la criza financiară din 2008 și deceniul care a urmat de rate scăzute ale dobânzilor au ajutat la „construirea unui tărâm financiar financiar”.

Carlyle Group l-a angajat pe fostul director executiv al Goldman Sachs, Harvey Schwartz, pentru a fi următorul director executiv al companiei de private equity. Nu ratați acest profil FT al „luptătorului de stradă” însărcinat cu restabilirea încrederii după tulburări prelungite.

Investitorul activist Nelson Peltz și-a anulat lupta împotriva lui Walt Disney la o zi după ce compania a dezvăluit un plan de restructurare care implică pierderea a 7.000 de locuri de muncă, punând capăt uneia dintre cele mai mari bătălii corporative din ultimii ani.

Virginie Morgon, una dintre rarele femei conducătoare ale unui grup de private equity, a fost înlăturată de la conducerea Eurazeo din Franța, după ce a pierdut sprijinul celor doi cei mai mari acționari ai săi, JCDecaux Holding și familia David-Weill.

Un strop de la dolce vita a ajuns la Kensington, sub forma Jacuzzi, prima trattorie a grupului Big Mamma din vestul Londrei. Mă voi întoarce la spaghetele cremoase cu trufe servite într-o roată uriașă de pecorino pentru a mă ajuta în restul iernii. Iată un interviu pe care l-am făcut cu co-fondatorul Big Mamma, Victor Lugger, în 2017. El și Tigrane Seydoux au petrecut doi ani călătorind prin Italia, aprovizionarea cu cele mai bune produse. Sună ca o adevărată dificultate.

