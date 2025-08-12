Evoluție mixtă la Bursa de Valori București. Indicii principali au început ziua pe minus

Evoluție mixtă la Bursa de Valori București. Ședința de tranzacționare de marți a debutat cu scăderi pe majoritatea indicilor Bursei de Valori București (BVB), într-un context marcat de prudență din partea investitorilor. La doar 30 de minute de la deschiderea pieței, rulajul total se ridica la 4,34 milioane de lei (aproximativ 856.882 de euro), potrivit datelor oficiale.

Evoluție mixtă la Bursa de Valori București. Indicii majori, evoluție negativă la start

Indicele de referință BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, înregistra o scădere de 0,02%. BET-Plus, ce include cele mai lichide 43 de acțiuni, consemna la rândul său o depreciere ușoară, de 0,01%.

Indicele extins BET-XT, ce reunește cele mai importante 25 de titluri tranzacționate, se menținea la același nivel, fără modificări față de ședința precedentă. În schimb, BET-BK, reperul pentru randamentul fondurilor de investiții, pierdea 0,08% în primele minute ale sesiunii.

Segmentul societăților de investiții financiare (SIF-uri), reprezentat de indicele BET-FI, înregistra cel mai pronunțat recul dintre indicii majori, cu o scădere de 0,72%. Pe de altă parte, BET-NG, indicele care urmărește cele 10 companii din domeniul energiei și utilităților, înregistra o creștere modestă de 0,04%. BET AeRO, ce include 20 dintre cele mai reprezentative companii de pe piața alternativă, scădea cu 0,56%.

Cele mai mari creșteri și scăderi

Conform datelor BVB, în topul aprecierilor se aflau acțiunile Simtel Team, cu un avans de 3,33%, urmate de Compa, care câștiga 2,03%, și Premier Energy PLC, cu o creștere de 1,45%. Aceste evoluții pozitive au atras atenția investitorilor în ciuda tendinței generale negative a pieței.

De cealaltă parte, în zona pierderilor se situau Roca Industry Holdingrock, cu un recul de 4,41%, Bermas, care scădea cu 3,1%, și Longshield Investment Group, în coborâre cu 2,36%. Aceste corecții indică un interes mai scăzut din partea cumpărătorilor pe termen scurt, posibil pe fondul unor factori fundamentali sau tehnici specifici fiecărei companii.

Context și perspective pentru piață

Evoluția de marți vine pe fondul unei volatilități reduse, dar și al unui rulaj modest raportat la media zilnică, ceea ce poate sugera o atitudine de așteptare din partea investitorilor. Sectorul energetic continuă să arate reziliență, cu un BET-NG pe plus, susținut de stabilitatea prețurilor la energie și de perspectivele companiilor din domeniu.

În schimb, scăderile înregistrate de BET-FI și BET AeRO pot reflecta o înclinație a investitorilor spre prudență în ceea ce privește plasamentele pe segmente mai volatile ale pieței. În următoarele zile, direcția BVB ar putea fi influențată de anunțurile financiare ale companiilor listate, de tendințele burselor europene și de posibilele schimbări ale sentimentului global al investitorilor.