Plățile în numerar în 2026 au plafon de 10.000 de lei la comercianți și 50.000 de lei între persoane fizice

O cumpărătură de 20.000 de lei poate fi achitată integral în numerar între două persoane fizice, dar nu și atunci când vânzătorul este un magazin sau un dealer auto. În 2026, statutul celui care încasează banii stabilește plafonul aplicabil, potrivit Playtech. Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 70/2015.

Pentru stabilirea modalității de plată, primul pas este identificarea vânzătorului: comerciant sau persoană fizică. Aceeași valoare a achiziției poate permite folosirea exclusivă a bancnotelor într-un caz și poate impune achitarea unei părți fără numerar în celălalt.

Magazinul poate încasa doar o parte dintr-o achiziție mare în numerar

În relația dintre comercianți și persoane fizice, plafonul este de 10.000 de lei pe zi, către sau de la o persoană. Limita privește atât încasările, cât și plățile în numerar din această categorie de tranzacții.

Astfel, pentru o bucătărie comandată la un magazin de mobilă la valoarea din exemplul de mai sus, cumpărătorul poate achita cash până la plafon. Diferența trebuie plătită printr-un instrument fără numerar, precum cardul sau transferul bancar. Magazinul nu poate încasa întreaga factură în bancnote.

Regula se aplică în același fel unei canapele, unui dormitor complet, mai multor electrocasnice sau unei bijuterii cumpărate din magazin. Pentru alegerea modalității de plată contează valoarea tranzacției și cine vinde bunul.

Cumpărarea de la un proprietar persoană fizică permite un plafon mai mare

Între două persoane fizice, limita este de 50.000 de lei pentru o tranzacție. Spre deosebire de plafonul zilnic din relația cu un comerciant, aici reperul prevăzut de lege este operațiunea pentru care se plătește.

Plafonul acoperă operațiunile în numerar rezultate din:

transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi;

prestări de servicii;

alte operațiuni prevăzute de actul normativ.

O mașină second-hand vândută de o persoană fizică alteia cu 20.000 de lei se încadrează sub această limită, astfel că prețul poate fi achitat integral în numerar. Dacă aceeași mașină este cumpărată de la o firmă sau de la un dealer auto, se aplică regula pentru comercianți, iar cumpărătorul trebuie să combine numerarul cu plata prin card sau transfer.

Pentru un autoturism second-hand de 70.000 de lei, vândut între două persoane fizice, plata integrală cash depășește plafonul permis. Acordul dintre proprietar și cumpărător pentru folosirea numerarului nu înlătură limita legală.

Împărțirea artificială a plății nu permite depășirea limitei

La o achiziție din magazin, achitarea a 10.000 de lei în numerar într-o zi și revenirea în ziua următoare cu încă aceeași sumă nu reprezintă o soluție legală pentru plata integrală a aceleiași tranzacții. Legea interzice fragmentarea încasărilor și plăților în numerar pentru o tranzacție care depășește plafonul.

Interdicția se aplică și vânzării între persoane fizice: părțile nu pot transforma artificial achiziția mașinii care depășește limita într-o serie de plăți cash mai mici. Contează tranzacția achitată, nu data predării bancnotelor.

Există o excepție pentru bunurile și serviciile achitate în rate. Aplicarea ei presupune ca între comerciant și persoana fizică să existe un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate, încheiat conform legii.