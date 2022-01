Evaluarea corecta a oportunitatilor, unul dintre cele mai mari beneficii ale unui curs de management financiar

Un manager are nevoie sa isi dezvolte in permanenta calitatile si sa capete noi cunostinte, pentru a se adapta unui mediu de afaceri aflat in continua dezvoltare si transformare, nu numai de la un an la altul, ci chiar si de la o luna la alta.

A fi mereu la curent cu tot ceea ce se intampla este obligatoriu pentru a reusi sa evaluezi corect oportunitatile care iti apar in cale si sa iei deciziile potrivite, pe baza cunostintelor pe care le detii. Acest deziderat poate fi indeplinit prin participarea la un curs management financiar.

Echipa Brightway gandeste, creeaza si pune in aplicare programe de dezvoltare profesionala si profesionala inca din 2004. Printre cursurile organizate se remarca un tip de training recomandat tuturor celor care isi doresc sa aiba succes in domeniul finantelor. Iata despre ce este vorba!

Cum te ajuta trainingul de management financiar?

Fiecare tara are un cod fiscal propriu, care seamana in anumite privinte cu ale altor state, insa in esenta este unic. Profitand de experienta dobandita pe parcursul mai multor decenii in management si finante, expertii Brightway au creat, in urma cu aproape 20 de ani, acest curs management financiar adaptabil pentru orice tip de contabilitate, dar conturat in mod special pentru conditiile specifice economiei romanesti.

Inca de la inceput, a fost conceput ca un curs de strategie decizionala si astfel a ramas si astazi. Un element important al strategiei este reprezentat de evaluarea corecta a oportunitatilor, apoi urmand ca un manager sa isi stabileasca prioritatile si modul potrivit de actiune, pentru a transpune in practica propriile idei.

In acest scop, trainingul Brightway pleaca de la intelegerea principiilor economice si de la contabilizarea informatiilor financiare. Astfel, participantii ajung, treptat, sa tinda spre excelenta in adoptarea deciziilor pe termen scurt, mediu si lung, ceea ce le creeaza multiple oportunitati de dezvoltare.

Cum se desfasoara cursul de management financiar?

Trainingul organizat de echipa Brightway se desfasoara sub forma unei simulari practice de business, obiectivele urmarite fiind intelegerea si analiza informatiilor financiare, pentru adoptarea unor decizii favorabile. Managerii sunt pusi sa ia decizii pe baza unor indicatori referitori la situatii trecute sau posibile in viitor, folosind instrumente și aplicatii.

Cursul s-a perfectionat odata cu trecerea anilor, adaptandu-se la noile conditii economice si financiare si tinand permanent pasul cu schimbarile legislatiei romanesti. Cu ajutorul tehnicilor actualizate constant, participantii au oportunitatea de a intelege date economice fundamentale, de a reduce riscurile comerciale si de a-si construi propria strategie de management pentru compania pe care o conduc sau din care fac parte.

Cui i se adreseaza un curs de management financiar?

Pentru a participa, nu este necesar sa ai experienta prealabila sau sa fi dobandit deja cunostinte despre informatiile financiare. Ele pot reprezenta un plus, insa scopul trainingului consta in concentrarea pe nevoile specifice ale clientului, astfel incat simularea de business sa indrume deciziile luate in afaceri, indiferent de nivel.

Cursul este adresat in primul rand persoanelor care lucreaza cu indicatori, bugete, planificari, analize sau alte informatii financiare, managerilor si antreprenorilor. Fiind axat pe impactul deciziilor in business, cursul este completat cu informatii utile atat persoanelor care nu au cunostinte, cat si celor cu studii si experienta in domeniu.

Astfel, exista numeroase categorii de persoane care pot avea de castigat de pe urma participarii la un curs de management financiar. Pentru a vedea daca faci parte dintre ele, poti afla mai multe detalii vizitand site-ul Brightway.ro!

Autor: iAgency