Cauți cel mai bun coș de fum? Iată care sunt opțiunile tale

Atunci când cauți un coș de fum, trebuie să ai în vedere toate criteriile care pot influența performanța acestuia. Materialul din care este construit, raportul dintre calitate de preț, avantajele și dezavantajele în termeni funcționali – sunt aspecte cărora trebuie să le acorzi importanță.

Nu uita că, indiferent dacă optezi pentru un coș de fum ceramic, metalic sau din elemente prefabricate, este important să îți dublezi efortul prin construirea unei izolații cât mai eficiente. Iată câteva recomandări aplicabile care îți pot veni în ajutor. Alege un cos de fum perfect.

Avantajele coșurilor de fum ceramice, din inox sau din cărămidă

Coșul de fum din inox este ușor de montat și are un avantaj esențial: nu reține funingine. Acest lucru garantează o bună etanșeizare și o foarte mare ușurință în curățare. Este recomandat îndeosebi pentru centralele termice pe lemne sau peleți și are un cost destul de accesibil. Coșul ceramic, pe de altă parte, se remarcă prin rezistența la temperaturi excesive și are o durabilitate mare.

Cel mai mare dezavantaj al coșului de fum ceramic este acumularea facilă de gudron pe pereții interiori. Coșul de fum din cărămidă este alegerea excelentă pentru casele cu aspect rustic și impresionează la capitolul estetic. Atenție, însă, la predispoziția lui de a acumula funingine și la rezistența slabă la acțiunea intemperiilor. Mentenanța unui coș ceramic de fum trebuie luată în considerare, ținând cont și de toate costurile pe care le implică.

Coșul de fum din șamotă, o alegere tot mai populară în zilele noastre

Performanța unui asemenea sistem atrage atenția a tot mai mulți proprietari de locuințe. Sistemul este compus din elementele componente de bază (termoizolația din vată minerală bazaltică, tubulatura de șamotă), precum și mantalele prefabricate din beton, care permit utilizarea pentru combustibili solizi, gazoși sau lichizi. Tubulatura de șamotă asigură etanșeitate la arderea gazelor, dar și la umiditate, ceea ce o face rezistentă la atacul acid al condensului, la temperaturile ridicate, precum și la șocurile termice.

În același timp, componentele prefabricate modulare permit montajul rapid și simplu. Există posibilitatea de instalare a acestui sistem de evacuare a gazelor de ardere, atât în exteriorul locuinței, cât și în interiorul acesteia. La nivelul acoperișului se mai montează și elementele finisate, ce asigură un aspect estetic wow.

De ce să ții cont atunci când alegi tipul de coș pentru locuința ta

Alegerea tipului de coș se face în funcție de mai mulți factori, dar – în principal – ținând cont de caracteristicile tehnice ale sursei de căldură. Destinația și aspectul estetic al construcției sunt, de asemenea, importante, pentru că trebuie să ții cont de amplasamentul coșului. Atenție și la perioada preconizată pentru instalare: sistemele cu tubulatură de șamotă, de exemplu, nu se montează la temperaturi scăzute. Nu uita să te siguri că achiziția ta bifează toate criteriile de calitate, pentru a te bucura de siguranța în exploatare, de confort termic și de randamentul energetic ridicat, cu un consum redus de combustibil. Coșul de fum este inima casei tale: alegerea lui este extrem de importantă.

Cauți coș de fum centrală pe lemne? Alege intotdeauna calitatea

