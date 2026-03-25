Startup-ul american Brinc, evaluat la aproape jumătate de miliard de dolari, a lansat o nouă dronă de siguranță publică denumită Guardian. Fondatorul său, Blake Resnick, susține că este „cel mai apropiat lucru de un înlocuitor pentru elicopterul de poliție pe care industria dronelor l-a produs vreodată”. Compania o descrie drept cea mai capabilă dronă de intervenție 911 din lume.

Un „DJI al Occidentului”, susținut de fondatorul OpenAI

În spatele Brinc se află Blake Resnick, un fost bursier Thiel (un program prestigios care finanțează tinerii antreprenori să renunțe la facultate), care a fondat compania în 2017. Nu la mult timp după, a atras atenția lui Sam Altman, pe atunci fondator al OpenAI, care a devenit unul dintre primii investitori ai Brinc. De atunci, startup-ul a trecut prin mai multe runde de finanțare, ajungând la o evaluare de aproape jumătate de miliard de dolari.

Iar ambiția lui Resnick nu e deloc mică. El vrea ca Brinc să devină un sinonim pentru tehnologia pe care o vinde. „Există această nevoie uriașă pentru un DJI al Occidentului, sau un producător de drone de top pentru lumea liberă, și, în cele din urmă, asta este ceea ce vrem să fim”, declară Resnick, făcând aluzie la gigantul chinez DJI.

Specificații demne de un elicopter

Numai că Guardian nu este o dronă oarecare. Poate atinge viteze de până la 60 mph și are o autonomie de zbor de 62 de minute. Vine echipată cu camere cu termoviziune, plus două camere 4K suplimentare, toate cu capacități de zoom. V-ați fi gândit vreodată la așa ceva? Potrivit lui Resnick, performanța este remarcabilă: „Chiar și de la o altitudine semnificativă, un departament de poliție ar putea citi, de exemplu, detaliile de pe plăcuțele de înmatriculare”.

Pe lângă camere, drona are un proiector puternic și un difuzor cu un volum mai mare decât o sirenă de poliție.

Cifrele vorbesc de la sine.

Autonomie completă și conectivitate Starlink

Inovația continuă cu stația de andocare, pe care Brinc o numește „cuib de încărcare”. Aceasta oferă schimbarea complet automată a bateriilor și, pe bune, poate fi aprovizionată cu materiale critice (defibrilatoare, veste de salvare sau Narcan) fără nicio intervenție umană. Dar piesa de rezistență este alta. Guardian este prima dronă de siguranță publică ce are un panou Starlink integrat direct în carcasă.

„Starlink nu a mai fost integrat niciodată într-un quadcopter produs comercial, așa că [acesta] oferă acestei drone o rază de acțiune nelimitată oriunde în lume”, explică Resnick.

O piață de miliarde, deschisă de geopolitică

Resnick vede o oportunitate imensă în sectorul siguranței publice. „Există aproximativ 20.000 de departamente de poliție în America, 30.000 de departamente de pompieri, 80.000 de secții de poliție și pompieri, și credem că jumătatea superioară a acestei piețe va avea în viitor o dronă de intervenție 911 într-un cuib de reîncărcare pe acoperiș”.

În termeni financiari, estimarea este clară. „Cu siguranță pare că ne uităm la o oportunitate de piață de 6 până la 8 miliarde de dolari”, a adăugat el, luând în calcul atât piața din SUA, cât și pe cele internaționale. Pentru a accelera adopția, Brinc a încheiat recent un parteneriat cu Liga Națională a Orașelor din SUA pentru a extinde programele de tip „dronă ca prim răspuns”.

Contextul geopolitic recent a lucrat în favoarea companiei. Până de curând, DJI are un monopol neoficial pe piața globală, inclusiv în SUA. Interdicția impusă de administrația Trump asupra modelelor de drone fabricate în străinătate a deschis însă o piață uriașă pentru producătorii americani precum Brinc.