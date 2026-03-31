Unul dintre cei mai mari comercianţi români de cereale, Vp Cereale Bz, a cerut deschiderea procedurii de faliment pe fondul datoriilor acumulate. Compania controlată de antreprenorul Graţiean Andone a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 85 de milioane de lei, o scădere brutală de 67% faţă de anul precedent, iar situația s-a agravat și mai mult în 2025.

O lovitură grea pentru agrobusinessul local.

Războiul și seceta, o combinație fatală

Dar cum s-a ajuns, pe bune, în situația asta? Reprezentanții companiei indică o furtună perfectă de factori externi care au lovit afacerea în plin. Războiul din țara vecină a fost primul șoc, urmat de condiții meteo extreme.

„Războiul din Ucraina ne-a afectat, pentru că a generat un flux mare de marfă din acea zonă, ceea ce a dus la scăderea preţurilor cerealelor. Apoi au urmat doi-trei ani de secetă, iar clienţii nu au mai putut să plătească. În lipsa încasărilor, se acumulează dobânzi, în condiţiile în care există permanent cheltuieli cu angajaţii, iar costul finanţării a crescut. Este foarte greu şi ne va lua cel puţin cinci ani să ne revenim din situaţia actuală“, au transmis reprezentanţii companiei Vp Cereale Bz.

Un sector întreg sub presiune

Problemele Vp Cereale Bz nu sunt, din păcate, un caz izolat în agrobusinessul românesc. E drept că întregul sector pare să scârțâie sub presiunea acelorași provocări.

Iar lista companiilor cu dificultăți se lungește. În 2026, Agricultorul, Panimon şi Agrotehnogrup, toate din grupul controlat de Mihai Ilie, au depus dosare la Tribunalul Bacău pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. Mai mult, săptămâna trecută, un alt jucător important, Grup Şerban Holding, deţinut de Nicolae Şerban, a anunţat că va renunţa la divizia de trading de cereale.

Cifrele unui colaps anunțat

Scăderea businessului pentru Vp Cereale Bz a fost, așadar, dramatică. Cifra de afaceri prăbușită la 85 de milioane de lei în 2024, cu 67% mai puțin decât în anul anterior, vorbește de la sine.

Numai că veștile proaste nu s-au oprit aici, situația înrăutățindu-se și mai mult pe parcursul anului 2025. În aceste condiții, estimarea unei reveniri în „cel puţin cinci ani” pare mai degrabă un scenariu optimist.

Ironia face ca, înainte de criză, reprezentanții traderului să fi avut planuri de extindere într-un domeniu cu valoare adăugată mai mare (investiția în furaje), o mișcare ce ar fi putut, teoretic, să stabilizeze afacerea pe termen lung.