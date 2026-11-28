În 2027, salariații cu program de luni până vineri pot alege dintre 14 variante practice de minivacanță de cel puțin trei zile, inclusiv una care se încheie în 2028. Trei nu cer concediu, trei cer câte o zi, iar celelalte opt cer între trei și cinci zile; variantele din aceeași perioadă se suprapun, deci nu sunt 14 vacanțe separate.

Calculul folosește sărbătorile din articolul 139 al Codului muncii și weekendurile unui program obișnuit. Zilele de concediu din tabel trebuie aprobate de angajator. Nicio zi dintre sărbătoare și weekend nu devine liberă automat.

Câte zile de concediu ceri pentru fiecare pauză

Tabelul arată zilele libere consecutive și zilele lucrătoare pe care trebuie să le ceri ca zile de concediu. O pauză mai scurtă poate fi inclusă într-una mai lungă: cele patru zile de Paște, de exemplu, intră și în variantele de zece zile.

Pauza Zile la rând Concediu de cerut 1-3 ianuarie 3 0 zile 1-10 ianuarie 10 3 zile: 4, 5 și 8 ianuarie 1-11 ianuarie 11 4 zile: 4, 5, 8 și 11 ianuarie 6-10 ianuarie 5 1 zi: 8 ianuarie 24 aprilie-3 mai 10 4 zile: 26-29 aprilie 30 aprilie-3 mai 4 0 zile 30 aprilie-9 mai 10 4 zile: 4-7 mai 29 mai-1 iunie 4 1 zi: 31 mai 29 mai-6 iunie 9 4 zile: 31 mai și 2-4 iunie 19-21 iunie 3 0 zile 19-27 iunie 9 4 zile: 22-25 iunie 27 noiembrie-1 decembrie 5 1 zi: 29 noiembrie 27 noiembrie-5 decembrie 9 3 zile: 29 noiembrie, 2 și 3 decembrie 25 decembrie-2 ianuarie 2028 9 5 zile: 27-31 decembrie

Cu o singură zi de concediu, ianuarie și sfârșitul lui noiembrie oferă câte cinci zile libere la rând, iar sfârșitul lui mai oferă patru. Cu trei zile de concediu, alegerea este între zece zile în ianuarie și nouă la trecerea din noiembrie în decembrie. Patru zile de concediu pot lega 11 zile în ianuarie sau zece zile în jurul Paștelui.

Care sunt zilele libere legale din 2027

Codul muncii cuprinde 17 sărbători în calendarul folosit aici. Nouă cad de luni până vineri și opt în weekend. Calendarul oficial al Patriarhiei Române pentru 2027 plasează Paștele ortodox duminică, 2 mai, și Rusaliile duminică, 20 iunie.

Ianuarie: 1 ianuarie, vineri; 2 ianuarie, sâmbătă; 6 ianuarie, miercuri; 7 ianuarie, joi; 24 ianuarie, duminică.

1 ianuarie, vineri; 2 ianuarie, sâmbătă; 6 ianuarie, miercuri; 7 ianuarie, joi; 24 ianuarie, duminică. Aprilie și mai: Vinerea Mare, 30 aprilie, vineri; 1 mai, sâmbătă; Paștele ortodox, 2 mai, duminică; a doua zi de Paște, 3 mai, luni.

Vinerea Mare, 30 aprilie, vineri; 1 mai, sâmbătă; Paștele ortodox, 2 mai, duminică; a doua zi de Paște, 3 mai, luni. Iunie: 1 iunie, marți; prima zi de Rusalii, 20 iunie, duminică; a doua zi de Rusalii, 21 iunie, luni.

1 iunie, marți; prima zi de Rusalii, 20 iunie, duminică; a doua zi de Rusalii, 21 iunie, luni. August: 15 august, duminică.

15 august, duminică. Noiembrie și decembrie: 30 noiembrie, marți; 1 decembrie, miercuri; 25 decembrie, sâmbătă; 26 decembrie, duminică.

Cele nouă sărbători care cad în zile lucrătoare sunt 1, 6 și 7 ianuarie, 30 aprilie, 3 mai, 1 și 21 iunie, 30 noiembrie și 1 decembrie. O sărbătoare căzută sâmbătă sau duminică nu aduce automat liber în lunea următoare.

Cum se scad zilele din concediu

Sărbătorile legale nu se scad din concediul de odihnă, nici dacă se află între prima și ultima zi a pauzei. Regula este în articolul 145 alineatul (3) din Codul muncii.

La pauza din 27 noiembrie până în 5 decembrie, cele două weekenduri dau patru zile, iar 30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători legale. Se cer doar 29 noiembrie, 2 și 3 decembrie: 4 + 2 + 3 = 9 zile libere la rând. Dacă ai, de exemplu, 20 de zile de concediu disponibile înainte de această pauză, îți rămân 17 după ea.

Cum ceri zilele alese

Concediul anual plătit are un minim de 20 de zile lucrătoare; contractul poate prevedea mai multe. Angajatorul face programarea pentru 2027 până la sfârșitul lui 2026, după consultarea salariatului, conform articolului 148 din Codul muncii. În cazul unei programări individuale, concediul poate fi cerut în perioada programată cu cel puțin 60 de zile înainte. Dacă îl împarți, una dintre perioade trebuie să aibă cel puțin zece zile lucrătoare neîntrerupte.

Alege o variantă din tabel și notează numai datele din coloana „Concediu de cerut”. Verifică programarea de la locul de muncă și cere acele date angajatorului. Concediul se acordă pe baza programării, nu doar prin alegerea unilaterală a zilelor. După aprobare, verifică pontajul și câte zile au fost scăzute din concediu.

Zilele de punte nu sunt libere pentru toți

8 ianuarie și 29 noiembrie sunt zile lucrătoare, nu sărbători legale. Pentru personalul bugetar, Guvernul poate stabili zile de punte prin hotărâre până la 15 ianuarie 2027 și trebuie să stabilească și recuperarea orelor. În mediul privat, o zi de punte este liberă dacă o acordă angajatorul sau dacă rezultă din regulile locului de muncă; altfel, pentru variantele din tabel se cere concediu.

Calculul din tabel nu se aplică automat salariaților în ture: zilele lor libere consecutive depind de graficul de lucru. Dacă o activitate nu poate fi oprită, salariatul care lucrează într-o zi de sărbătoare legală primește timp liber pe măsura muncii făcute, în cele 30 de zile care urmează. Dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate, sporul pentru munca din acea zi este de cel puțin 100% din salariul de bază aferent, conform articolelor 141 și 142 din Codul muncii.

Pentru salariații altor culte creștine, Vinerea Mare, Paștele și Rusaliile se acordă la datele cultului lor. Cei care aparțin cultelor necreștine primesc câte două zile pentru fiecare dintre trei sărbători religioase anuale. Prin urmare, variantele legate de Paștele ortodox și Rusaliile ortodoxe nu se potrivesc tuturor salariaților.

Întrebări frecvente

Poate angajatorul să refuze perioada aleasă?

Nu există dreptul de a alege singur orice dată. Concediul urmează programarea făcută cu consultarea salariatului; dacă perioada era deja programată, un refuz trebuie motivat temeinic.

Când primesc banii pentru zilele de concediu?

Plata se face cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecare. Suma depinde de media zilnică a salariului de bază și a drepturilor permanente din ultimele trei luni, înmulțită cu numărul zilelor de concediu.

Ce se întâmplă cu zilele pe care nu le pot lua?

Dacă există motive justificate, angajatorul trebuie să acorde zilele rămase în cele 18 luni care încep în anul următor. Concediul nefolosit poate fi plătit în loc să fie luat numai la încetarea contractului de muncă.

Pot lua concediu în preaviz?

Da, dacă era deja programat în acea perioadă. O perioadă nouă de concediu nu poate fi aleasă unilateral în preaviz.

Unde reclam o sărbătoare trecută greșit ca zi de concediu?

Cere în scris corectarea pontajului și păstrează cererea, răspunsul, fluturașul de salariu și graficul de lucru. Dacă situația nu se îndreaptă, poți depune o petiție la inspectoratul teritorial de muncă din județul unde are sediul angajatorul, direct, prin poștă, curier, fax sau e-mail.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Codul muncii, Legea nr. 53/2003, articolele 139, 141, 142, 145 și 148; calendarul oficial al Patriarhiei Române pentru 2027; informațiile Inspecției Muncii din REGES despre concediu și sărbători legale; informațiile Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș despre programarea concediului; informațiile Inspectoratului Teritorial de Muncă Galați despre petiții.