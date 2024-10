Dare to Learn – Cel mai important eveniment dedicat învățării începe mâine la București

Dedicat profesorilor, inovatorilor în dezvoltare și celor interesați de viitorul educației, Dare to Learn își propune să fie un accelerator de învățare, o platformă utilă pentru toți cei care își doresc să exploreze noi perspective ale învățării.

Pe parcursul celor două zile de eveniment, 25 și 26 octombrie, la Romexpo, vor avea loc 28 de masterclass-uri, dezbateri, prezentări și lansări de carte, susținute de peste 40 de experți în educație, atât din România, cât și din străinătate.

Zilele acestea, comunitatea academică din România recunoaște meritele pentru implicarea în dezvoltarea educației la nivel global a doi dintre experții care vor fi prezenți în cadrul conferinței Dare to Learn. Chiar astăzi, Universitatea din București îi acordă titlul Doctor Honoris Causa lui John Hattie pentru cercetările sale complexe de peste 25 de ani, care au implicat peste 300 de milioane de studenți din întreaga lume. În zilele următoare, Peter Senge, cunoscut pentru lucrarea sa revoluționară „Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație”, va primi titlul Doctor Honoris Causa din partea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Dare to Learn este platforma care pledează în favoarea unor noi abordări în educație, proiectând modele de succes în procesul de învățare. Perspectivele propuse se concentrează pe echitate și pe accesul comunităților dezavantajate la educație (Cami Anderson), pe învățarea autodirijată (Sugata Mitra), pe valorificarea tehnologiei în susținerea educației (Zack Kass, Charles Leadbeater, Graham Brown-Martin) sau pe dezvoltarea strategiilor orientate spre viitor (Niko Axel Herlin). De asemenea, Dare to Learn este o inițiativă ce încurajează învățarea susținută de către toți actorii implicați – instituții publice, antreprenori, organizații și comunitate.

În cea de-a doua zi a evenimentului, pe 26 octombrie, de la ora 12:00, participanții vor putea lua parte la panelul prezentat de ING Bank România, moderat de jurnalistul Cătălin Striblea. Discuția își propune să răspundă la întrebarea Ce este o școală sustenabilă și cum putem îmbunătăți experiența educațională? Un dialog despre transformarea durabilă a școlilor printr-o colaborare între școală, societate civilă și elevi. Vor lua parte la discuție: Maria Cristina Matei – Director Operațiuni la ING Bank România, Cristian Hatu – Președinte al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale, Mihai Zoican – Director de program și formator în Școala Încrederii, Mina Sava – Preşedintele Asociației De-a Arhitectura, Anda Sebesi – Director de Comunicare și co-fondator al Asociației CSR Nest.

Mai multe informații despre cei peste 40 de experți prezenți în cadrul conferinței pot fi regăsite pe pagina evenimentului. Lista completă a masterclass-urile poate fi consultată aici.

Dare to Learn este rezultatul unui parteneriat între Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre. ING Bank Romania este presenting partner al evenimentului. EducațiePrivată.ro este partener media principal al evenimentului. Parteneri media: TVR, SRR, Antena 3 CNN, Hotnews.ro, Adevarul.ro, Stiripesurse.ro.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Prim-ministrului României.