Clotilde Armand, noi acuzații de abuz în serviciu și corupție de la DNA

Dan Milea, fost consilier al viceprimarului Sectorului 1, Oliver Păiuși, a anunțat public că a depus o plângere la DNA împotriva primarului Clotilde Armand, acuzând-o de abuz în serviciu și corupție. Printre acuzațiile sale se numără și suspiciunea unor angajări fictive în cadrul Primăriei Sectorului 1, ceea ce a determinat Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție să demareze o anchetă.

Milea a cerut DNA să verifice dacă Armand ar fi urmat modelul de angajări fictive atribuit lui Liviu Dragnea, solicitând clarificarea și investigarea acestor acuzații pentru a aduce la lumină adevărul în legătură cu practicile din administrația locală.

Conform sesizării depuse de Dan Milea, acesta a semnalat posibile nereguli grave privind angajarea fictivă a unei persoane în intervalul 2021-2023. Dacă DNA va identifica suficiente probe, investigația va progresa către cercetarea în rem, urmând ca ulterior să fie examinate implicările directe ale persoanelor vizate.

„Eu am făcut o plângere penală la Procuratură, la DNA și la Parchetul de la Curtea de Apel, pentru că doamna Armand ocupă poziția de primar și e de competența dânșilor. Practic am expus o situație pe care eu am constatat-o în Primărie – apărea pe ștatele de plată o persoană în cabinetul primarului pe post de consilier pe care eu n-am văzut-o niciodată.

Eu am pus o listă de 20 de martori, oameni care intrau frecvent de mai multe ori pe zi în cabinetul primarului (…) Eu n-am văzut această persoană, ce departament e sau ce e, de ce se ocupa acest consilier sau teoretic nu știu care erau atribuțiunile, deși practic apare pe statul de plată din anul 2021 până anul 2023. Atunci am avut câteva elemente care mi-au atras atenția”, a spus Milea în emisiunea „Cu Gândul la București”.