Ministerul Finanțelor a elaborat și a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de finanțare TechUp România. Programul vizează susținerea investițiilor în cercetare-dezvoltare pentru tehnologiile viitorului și continuate cu capacități de producție, beneficiind de un buget anual de 759 de milioane de lei.

Structura de capital și bugetul alocat

Conform documentației oficiale, bugetul total estimat se ridică la o limită maximă de 5,3 miliarde de lei. Această sumă va fi alocată etapizat în perioada 2026, 2032. Iar proiectele eligibile trebuie să demonstreze o valoare a investiției cuprinsă strict între 5 milioane și 50 de milioane de lei. Programul face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr.8/2026, având ca obiectiv central accelerarea modernizării economiei și crearea de valoare adăugată ridicată la nivel național.

Cum puteți integra dumneavoastră aceste fonduri în strategia de dezvoltare a propriei companii? Mecanismul de finanțare este structurat pe două componente majore, acoperind întreg ciclul de viață al unui produs inovator. Componenta I vizează zona de cercetare-dezvoltare, oferind finanțare prin granturi de la bugetul de stat. Aceasta este cumulată cu o deducere fiscală substanțială de 200% pentru cheltuielile de C&D. Componenta II acoperă zona de producție, prin granturi destinate investițiilor inițiale în capacități de producție, utilizând active corporale și necorporale.

Recomandari Ministerul Finantelor lanseaza platile pentru programele regionale. 3,45 miliarde euro alocati

Domeniile vizate și eliminarea fragmentării tehnologice

Schema de ajutor de stat se adresează exclusiv proiectelor de frontieră din sectoare strategice, cu potențial ridicat de creștere pe piețele internaționale. Vorbim, în primul rând, despre domeniul digital, unde vor fi finanțate inițiative pe segmentele de calcul avansat, Inteligență Artificială și microelectronică. În zona de life science sunt vizate sectoarele de bio-tehnologie, agri-tech și sănătate de precizie. Tranziția climatică este susținută prin fonduri pentru energie verde, stocare și tehnologii climatice. Nu sunt omise nici sectoarele de mobilitate și spațiu (sisteme autonome și tehnologii spațiale) sau Industria 4.0, axată pe materiale avansate și producție industrială modernă.

Într-o analiză publicată recent de Digi24 se precizează că acesta este primul program care vizează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic. Astfel se elimină fragmentarea care exista anterior între fazele de cercetare și producție.

Cifrele și structura noii scheme răspund unei nevoi structurale identificate la nivel național.

Recomandari Ministerul Finantelor raporteaza deficit bugetar de 1,04% din PIB in primul trimestru

Numai că, până la apariția acestui cadru, lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator și piață obliga în prezent companiile românești să externalizeze activități critice de cercetare și testare în afara țării. Alternativa negativă era dictată de lipsa mecanismelor de continuare cu producția de masă la nivel local.

Impactul macroeconomic și argumentele Executivului

Dincolo de infuzia directă de capital, mecanismul integrat de sprijin financiar și fiscal urmărește reducerea riscului de subfinanțare a proiectelor de inovare. Acest lucru se realizează prin compensarea deficiențelor de finanțare a proiectelor disruptive. Schema va accelera creșterea economică prin stimularea investițiilor cu valoare adăugată mare și va susține optimizarea balanței comerciale prin exporturi de tehnologie.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanţăm doar afaceri, ci susţinem dezvoltarea de soluţii care generează valoare adăugată mare şi care pot redefini sectoare întregi la nivel global. TechUp România reprezintă cea mai ambiţioasă iniţiativă naţională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Recomandari Ministerul Finantelor lanseaza titluri Tezaur cu dobanzi de pana la 7,4%. Subscrierile incep luni

Însă implementarea programului are și o miză profundă pe piața muncii. Proiectul vizează direct consolidarea productivității muncii prin crearea de locuri de muncă înalt calificate, dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală și reducerea migrației specialiștilor.

„Prin TechUp România, statul român îşi asumă un rol activ în susţinerea inovării, securităţii tehnologice şi dezvoltării durabile, transformând cheltuiala publică într-o investiţie strategică pentru viitorul economiei naţionale”, mai arată Ministerul Finanțelor.

Proiectul este fundamentat pe legislația europeană privind ajutoarele de stat (fiind exceptat de la obligația notificării prealabile către Comisia Europeană). Următorul pas procedural îl reprezintă finalizarea perioadei de consultare publică și deschiderea ferestrei pentru depunerea proiectelor, imediat după publicarea ghidurilor aferente pentru alocarea primei tranșe anuale de 759 de milioane de lei.