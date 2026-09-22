Efectivul de bovine a crescut cu 0,5%, în timp ce numărul femelelor pentru reproducție a scăzut cu 0,7%

România avea 1.858.039 de bovine la 1 iunie 2026, cu 0,5% mai multe decât la aceeași dată din 2025, însă efectivul matcă a coborât cu 0,7%, la 1.215.689 de capete. Datele provizorii au fost publicate marți, 22 septembrie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS), potrivit AgroIntel.

Efectivul total a urcat de la 1.847.951 de capete la 1 iunie 2025 la 1.858.039 de capete un an mai târziu. Creșterea numerică a fost de 10.088 de bovine. Indicatorul include toate animalele din speciile Bos taurus și Bubalus bubalis, precum și hibrizii Beefalo, indiferent de sex, vârstă și destinație economică.

Evoluția efectivului matcă a mers în direcția opusă. Numărul animalelor din această categorie s-a redus de la 1.223.770 de capete la 1 iunie 2025 la 1.215.689 de capete la data de referință din 2026. Scăderea a fost de 8.081 de capete.

În categoria matcă intră femelele pentru reproducție, respectiv vacile pentru lapte, bivolițele și junincile pentru reproducție. Separarea celor două serii statistice arată că majorarea efectivului total de bovine nu a fost însoțită de o creștere a bazei de reproducție din exploatațiile agricole.

Crescătorii pot primi 68 de euro pentru fiecare animal

Pe acest fond, crescătorii de vaci de carne, de lapte și bivolițe pot primi anul acesta un ajutor în valoare de 68 euro/cap de animal, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Cererile se depun la APIA până pe 24 septembrie 2026, inclusiv, iar subvenția trebuie plătită până la finalul anului 2026.

Datele provin dintr-un eșantion de 10.850 de exploatații

Cercetarea statistică a fost realizată prin sondaj, pe un eșantion reprezentativ pentru nivelul național și pentru regiunile de dezvoltare. Eșantionul a cuprins aproximativ 10.850 de exploatații agricole, dintre care 8.738 erau exploatații fără personalitate juridică. Rezultatele comunicate pentru 1 iunie 2026 au caracter provizoriu.

Sud-Est și Regiunea Vest și-au mărit ponderea

Distribuția regională măsoară schimbarea ponderii fiecărei regiuni în efectivul național, nu variația numărului brut de animale din fiecare județ. Față de 1 iunie 2025, ponderea a crescut în Sud-Est cu 1,2 puncte procentuale, în Regiunea Vest cu 0,2 puncte procentuale și în Regiunea Sud-Muntenia cu 0,1 puncte procentuale.

Sud-Est, regiunea cu cea mai mare creștere a ponderii, cuprinde județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Regiunea Vest reunește județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, iar Regiunea Sud-Muntenia include Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

În sens invers, ponderea efectivelor de bovine a scăzut în Regiunea Centru cu 0,8 puncte procentuale. Au urmat Regiunea Nord-Est, cu o reducere de 0,3 puncte procentuale, și Nord-Vest, cu un minus de 0,2 puncte procentuale. Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov au pierdut fiecare câte 0,1 puncte procentuale față de structura regională înregistrată la 1 iunie 2025.

Regiunea Centru cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Regiunea Nord-Est este formată din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, iar Nord-Vest include Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

Sud-Vest Oltenia reunește județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Regiunea București-Ilfov este formată din municipiul București și județul Ilfov.