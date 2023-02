Raționamentul social şi economic poate găsi soluții pentru problemele, mari și mici actuale

Într-o perioadă de supraîncărcare de informații, Erik Angner oferă o reamintire potrivită a modului în care economia ne poate ajuta la structurarea gândirii noastre critice asupra unor chestiuni care variază de la cele existențiale, cum ar fi schimbările climatice, până la cele mai de rutină, cum ar fi educația parentală. Pentru economiști și cei familiarizați cu aceasta, How Economics Can Save the World este o explorare revigorantă a aplicației în creștere a subiectului. Pentru noii veniți, va oferi un ghid clar asupra modului în care raționamentul economic poate filtra prin zgomot și poate identifica soluții pentru probleme, mari și mici.

Economia și-a susținut cota de publicitate proastă. Părțile politice împotriva experților, criticile privind previziunile incorecte și atașamentul dogmatic al unor economiști față de teoriile învechite au subminat toate credința în subiect. Într-adevăr, un sondaj din 2019 din Marea Britanie a constatat că economiștii erau printre cei mai puțin de încredere profesioniști din țară. Între timp, abundența de clickbait și de analiză parțială promovate de rețelele sociale și de unele organizații de știri, nu a făcut decât să creeze confuzie în jurul anumitor probleme.

Angner, profesor de filozofie practică la Universitatea din Stockholm, admite necesitatea ca economia să fie mai puțin insulară, mai bine comunicată, mai clară cu privire la modul în care valorile – bunăstarea și justiția, de exemplu – iau în considerare analiza sa și mai deschisă la diversitate. Cu toate acestea, expunând cititorului modul în care ramurile economiei pot lumina unele dintre cele mai mari provocări ale umanității, cum ar fi atingerea emisiilor nete de carbon zero și cât de valoroasă poate fi aceasta în luptele noastre zilnice, el este capabil să demistifice subiectul și să reafirme că îmbunătățirea economiei tuturor. alfabetizarea este crucială.

Autorul susține că instrumentele experimentale de bază ale economiei – cum ar fi studiile de control randomizate și analiza empirică – o distinge ca o modalitate originală de rezolvare a problemelor. Aplicarea consecventă a acestor instrumente în politicile publice este cea care face ca economia să fie diferită de psihologie și sociologie. Printr-o serie de studii de caz, Angner subliniază modul în care aceste instrumente ajută la identificarea a ceea ce se află în centrul diverselor probleme economice și sociale și apoi modul în care pot izola, testa și justifica anumite cursuri de acțiune.

Cel mai eficient, prin exemple captivante, Angner evidențiază un „mod economic de gândire”, abordând problemele printr-o colecție de dispozitive euristice. Trece prin concepte precum teoria alegerii raționale, care fac logica subiectului mai accesibilă. Acest lucru este important, deoarece unii sunt adesea descurajați de reputația disciplinei de a fi excesiv de matematici.

Angner aplică, de asemenea, teoria microeconomică pentru a face lumină asupra provocărilor globale majore. Aceasta include o investigație privind eficacitatea transferurilor directe de numerar în atenuarea sărăciei și rolul taxelor pe carbon în soluționarea schimbărilor climatice. Există, de asemenea, o apărare atentă a puterii piețelor, bazându-se pe munca lui Alvin Roth privind proiectarea pieței pentru a sprijini schimbul de rinichi. Într-adevăr, cercetările sale au ajutat mii de oameni să obțină transplanturi salvatoare de vieți printr-un sistem care se potrivește donatorilor și pacienților.

Între subiectele mai grele, Angner explorează aplicații mai neconvenționale ale gândirii economice, bazându-se pe utilizarea tot mai mare de către disciplină a științei comportamentale și abordări centrate pe rolul credințelor, preferințelor și valorilor. Acesta include un capitol distractiv despre cum să schimbați normele și comportamentul prost, care se leagă de teoria jocurilor. Un spațiu considerabil este, de asemenea, dedicat provocării propriilor noastre părtiniri cognitive, cum ar fi părtinirea de confirmare și cum să nu fim prea încrezători. Apelul lui Angner la „umilință epistemică” – o realizare a faptului că cunoștințele noastre sunt întotdeauna incomplete și ar putea necesita revizuire în lumina unor noi dovezi – este o reflectare a mesajului său general conform căruia economia este în esență un mod de gândire critică.

Cartea oferă cititorilor speranța că o dezbatere publică mai rațională, echilibrată și mai analizată este la îndemână, cu condiția ca perspectivele economiei să fie înțelese mai pe scară largă.

Cum economia poate salva lumea: idei simple pentru a rezolva cele mai mari probleme ale noastre de Erik Angner, Penguin Business, 20 GBP, 288 de pagini

Tej Parikh este scriitorul lider în economie al FT

