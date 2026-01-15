Intenția președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei a generat tensiuni cu Danemarca, escalate după ce liderul de la Casa Albă nu a exclus utilizarea forței militare. Potrivit unei analize Business Insider, importanța strategică a regiunii este accentuată de o vizită recentă a vicepreședintelui JD Vance la unica bază militară americană de pe teritoriu.

O declarație care a amplificat tensiunile

Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite „au nevoie de Groenlanda” și că „orice mai puțin de atât este inacceptabil”, într-o postare de miercuri pe platforma Truth Social. Declarația sa, prin care nu a exclus folosirea forței militare pentru a prelua controlul teritoriului autonom danez, a alimentat tensiunile existente între SUA, Danemarca și Groenlanda. Interesul explicit al administrației americane pentru regiunea arctică și insistența lui Trump au provocat reacții rapide din partea autorităților daneze și groenlandeze.

Reacția Danemarcei și întâlniri diplomatice

Danemarca a răspuns miercuri prin sporirea prezenței sale militare în Groenlanda, oficialii de la Copenhaga invocând „tensiuni de securitate”. În aceeași zi, au avut loc discuții diplomatice menite să detensioneze situația. Vicepreședintele JD Vance și Secretarul de Stat Marco Rubio s-au întâlnit cu miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda. Deși detaliile discuțiilor nu au fost comunicate public, întâlnirea marchează un efort de a gestiona criza diplomatică.

Baza Spațială Pituffik, un activ strategic

Baza Spațială Pituffik este unica instalație militară americană din Groenlanda și cea mai nordică bază a armatei SUA. Un panou îi întâmpină pe vizitatori la „vârful lumii”. Datorită poziționării sale geografice, baza este esențială pentru detectarea rachetelor și supravegherea spațială, oferind un avantaj în monitorizarea amenințărilor balistice. Operațiunile de la Pituffik includ și cercetare științifică. Baza a jucat un rol important în apărarea americană încă din Războiul Rece, iar relevanța sa a crescut odată cu noile competiții geopolitice.

Resurse naturale și proximitate geografică

Interesul Statelor Unite pentru Groenlanda este unul de lungă durată, bazat pe resursele naturale ale teritoriului și pe poziția sa strategică. Resursele devin mai accesibile ca urmare a topirii ghețarilor, prezentând potențiale avantaje economice. Proximitatea față de Rusia și China conferă Groenlandei o valoare strategică pentru supravegherea militară în regiunea arctică. Washingtonul manifestă interes pentru această zonă încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar președintele Donald Trump a readus în atenție subiectul prin propunerea sa de a cumpăra teritoriul.

Vizita vicepreședintelui JD Vance

În martie 2025, vicepreședintele JD Vance și soția sa, Usha Vance, au efectuat o vizită la baza militară Pituffik. Deplasarea a avut loc într-o perioadă de tensiuni crescânde între SUA, Danemarca și Groenlanda. Prezența vicepreședintelui la cea mai nordică bază americană este considerată un semnal al importanței pe care administrația o acordă regiunii arctice. Vizita a precedat cu puțin timp intensificarea retoricii președintelui Trump pe tema controlului asupra teritoriului.