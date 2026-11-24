Administrația SUA pregătește noi taxe vamale pentru mărfurile din Uniunea Europeană, inclusiv România, și din China, a relatat Bloomberg, citând persoane la curent cu planul. Taxele ar fi plătite la intrarea bunurilor în SUA, nu de cumpărătorii din România; cotele și data de la care s-ar aplica nu au fost stabilite.

Pentru firmele românești care vând bunuri în SUA, miza este costul la care produsele lor ar ajunge pe piața americană. Biroul de recensământ al SUA arată că importurile americane de bunuri din România au fost de 3,88 miliarde de dolari în 2025. Această sumă arată cât comerț ar putea fi expus, nu valoarea mărfurilor care vor primi o taxă nouă.

Taxele ar viza importurile americane, nu cumpărăturile din România

O taxă vamală se plătește când o marfă intră într-o țară. În acest caz, plata ar reveni importatorului din SUA. Costul ar putea fi împărțit ulterior între importator, furnizor și cumpărător, în funcție de contracte și de prețurile stabilite de firme.

Din planul relatat nu rezultă o scumpire a produselor din magazinele românești. Nici o cotă anunțată pentru UE nu poate fi transformată acum într-o creștere de preț pentru un produs anume, fiindcă nu există o listă finală a mărfurilor taxate.

România a vândut SUA bunuri de aproape 3,88 miliarde de dolari în 2025

Datele Biroului de recensământ al SUA arată importuri din România de 3,88 miliarde de dolari în 2025 și de 3,05 miliarde de dolari din ianuarie până în septembrie 2026. A doua cifră acoperă numai nouă luni, deci nu poate fi comparată ca total anual cu prima.

Ambasada României la Washington a indicat pentru 2025 exporturi românești către SUA de 5 miliarde de dolari, incluzând și servicii, precum cele informatice și pentru companii. Cifra nu descrie doar bunurile care pot trece prin vamă. Printre principalele categorii de bunuri exportate, ambasada a menționat echipamentele industriale, produsele industriei auto și bunurile de consum.

Cota pentru mărfurile din UE nu a fost decisă

Potrivit relatării despre planul administrației americane, taxele pentru mărfurile din UE, Japonia și Coreea de Sud ar putea fi de cel mult 15%. Este un nivel luat în calcul, nu o cotă aprobată. China ar putea primi taxe mai mari, dar nici pentru aceasta nu a fost anunțată o cotă finală.

Documentul oficial al investigației comerciale enumeră multe sectoare, între care echipamente, electronice, baterii, produse alimentare prelucrate, automobile, aluminiu și oțel. Faptul că un sector este cercetat nu înseamnă că toate produsele sale vor primi noua taxă. Oțelul, aluminiul și automobilele ar putea fi lăsate în afara acestei măsuri, deoarece au deja taxe vamale separate, potrivit relatării despre plan.

Investigația a început la 11 martie 2026. Termenul pentru comentarii scrise a fost 15 aprilie, iar audierile publice au început la 5 mai. Documentul care a deschis procedura nu fixează taxe, produse finale sau o dată de aplicare.

Demersul vine după decizia Curții Supreme a SUA din 20 februarie 2026, care a înlăturat temeiul folosit pentru o mare parte dintre taxele introduse în 2025, potrivit știrii inițiale. Aceeași relatare arată că, din iulie 2026, SUA aplică taxe de 10% și 12,5% importurilor din 60 de economii, măsuri contestate în instanță. Noile taxe s-ar putea adăuga celor existente, dar modul de calcul pentru fiecare marfă nu a fost anunțat.

Administrația americană ar putea prezenta concluziile investigației în săptămâna începută la 23 noiembrie 2026, iar anunțul privind majorarea tarifelor ar putea veni cel mai devreme la 24 noiembrie 2026. Abia anunțul oficial va arăta ce produse sunt vizate, cât ar fi taxate și de când.