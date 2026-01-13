Proiectul de lege menit să prevină mușamalizările a fost amânat temporar, după ce parlamentarii și-au exprimat rezerve privind aplicarea sa integrală în cazul serviciilor de securitate, relatează BBC. Familiile victimelor atentatului de la Manchester Arena au solicitat premierului, săptămâna trecută, ca așa-numita lege Hillsborough să se aplice și angajaților MI5, MI6 și GCHQ.

Amânarea votului și amendamentele propuse

Guvernul a confirmat amânarea pentru lunea viitoare a celei de-a treia lecturi a proiectului de lege, programată inițial pentru miercuri. Această amânare are scopul de a permite analizarea amendamentelor propuse. O sursă guvernamentală a declarat pentru BBC că amânarea va permite o „ajustare” suplimentară a proiectului de lege, pentru a aborda problemele ridicate de parlamentari.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat marți că „acest guvern nu va prezenta o legislație care ar pune în pericol securitatea națională a Regatului Unit sau vieți omenești”. Vineri, au fost prezentate mai multe amendamente pentru a răspunde preocupărilor legate de faptul că proiectul de lege nu s-ar aplica angajaților individuali ai agențiilor de informații. Guvernul își propune să adopte o lege corectă și echilibrată.

Numărul 10 Downing Street a precizat că guvernul va „continua să asculte părțile interesate de ambele părți ale dezbaterii, pentru a se asigura că proiectul de lege atinge echilibrul delicat necesar”. Surse au declarat pentru BBC că amânarea a fost determinată de îngrijorarea tot mai mare a parlamentarilor din diverse partide.

Legea Hillsborough și sprijinul familiilor victimelor

Noua lege vine ca urmare a campaniei familiilor afectate de dezastrul de la Hillsborough din 1989, soldat cu moartea a 97 de persoane. S-a constatat că liderii poliției au răspândit informații false despre dezastru, dând vina pe fanii lui Liverpool și reținând dovezi ale propriilor greșeli. Familiile victimelor atentatului de la Manchester Arena din 2017 susțin, de asemenea, legea. O anchetă publică a arătat că MI5 nu a oferit o „imagine exactă” a informațiilor cheie pe care le deținea despre atacatorul sinucigaș.

Legea va crea o nouă obligație legală pentru organismele și funcționarii publici de a acționa cu onestitate și de a sprijini pe deplin anchetele privind statul, asigurând că abaterile nu sunt ascunse, cu sancțiuni penale pentru încălcări. Totuși, în stadiul actual, „obligația de sinceritate” nu se va aplica integral ofițerilor individuali ai MI5, spre deosebire de persoanele care lucrează pentru organizații precum poliția.

Critici și amendamente propuse

Pete Weatherby KC, director al campaniei Hillsborough Law Now (HLN), care oferă asistență în legătură cu proiectul de lege, a declarat pentru BBC că a fost „indus în eroare” de guvern în timpul negocierilor. El a afirmat că activiștii au convenit asupra unei poziții în care o parte importantă a legii s-ar aplica ofițerilor individuali de informații, dar guvernul a adăugat apoi o clauză „îngropată” în proiectul de lege, care ar împiedica funcționarea acesteia conform intenției.

Miniștrii analizează amendamentele sugerate de HLN. Activiștii s-au opus amendamentelor propuse de guvern. Noua lege, cunoscută sub numele de Public Office (Accountability) Bill, are trei piloni.

Scrisoarea familiilor victimelor de la Manchester

În scrisoarea adresată lui Sir Keir Starmer săptămâna trecută, familiile a cinci persoane ucise în atentatul de la Manchester au întrebat: „De câte ori trebuie să demonstreze MI5 că nu poate fi încrezut înainte de a se lua măsuri?”. Ei au adăugat că sunt „consternați” de faptul că modul actual în care este redactat proiectul de lege ar permite MI5 și altor organizații de informații să „scape de responsabilitatea deplină a obligației de sinceritate”.

„Fiecare ofițer de securitate și informații ar trebui să fie obligat să spună adevărul, iar liderii organizațiilor ar trebui să își asume, de asemenea, întreaga responsabilitate”, au scris aceștia.