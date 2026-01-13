UE vrea clauză de compensare în acordurile post-Brexit

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește Financiarul în Google Discover Uniunea Europeană (UE) intenționează să includă o clauză de compensare în orice acord post-Brexit cu Marea Britanie, pentru a se proteja în cazul unei eventuale anulări unilaterale a înțelegerii de către un viitor guvern britanic, relatează Independent.

Protecție împotriva volatilității politice

Clauza propusă, aflată în discuțiile preliminare privind un acord veterinar menit să reducă birocrația pentru exportatorii britanici de alimente și băuturi, ar obliga Marea Britanie să plătească compensații dacă se retrage unilateral din acord. Nigel Farage a declarat că ar „rupe” pur și simplu orice astfel de acord, insistând că niciun parlament nu poate obliga succesorul său.

Afirmația lui Farage a fost contestată de mai mulți cititori ai Independent, care au argumentat că, deși acest principiu se aplică legislației interne, tratatele internaționale sunt obligatorii din punct de vedere juridic și sunt guvernate de reguli stabilite. Ei au considerat clauza o practică internațională standard și un răspuns la instabilitatea politică din Marea Britanie, generată de Brexit.

Un comentator a scris: „Farage se adresează sifoților, dar fără nicio ancoră în realitate. Este corect că un parlament nu își poate obliga succesorul în ceea ce privește legislația. Dacă Partidul Laburist ar legifera pentru a avea legături mai strânse cu UE, atunci un guvern Farage ar putea să o abroge. Dar acest lucru nu este același lucru cu un acord internațional. Farage ar trebui să îndeplinească condițiile de retragere dintr-un acord. Dacă nu ar face-o, atunci Marea Britanie ar încălca – un lucru extrem de grav pentru o țară, nu în ultimul rând din cauza lipsei de încredere pe care ar crea-o în executarea oricăror acorduri viitoare cu Marea Britanie. Ar fi haos”.

Rațiunea UE

Unii au argumentat că UE are dreptate să protejeze orice acord împotriva volatilității politice, având în vedere posibilitatea ca Reform UK să intre în guvernare. „Nu învinovățesc UE că vrea să protejeze orice acord. M-am gândit mult timp că una dintre dificultățile pentru mișcarea de reîntoarcere ar fi că readmiterea Marii Britanii ar fi riscantă pentru UE, atâta timp cât Brexit rămâne o problemă politică partizană”, a comentat un cititor.

Altcineva a adăugat: „UE este pe deplin îndreptățită să introducă clauze de compensare în cazul în care Marea Britanie se retrage unilateral și se poate aștepta pe deplin ca Marea Britanie să plătească acea compensație. Pentru un presupus om de afaceri, Farage pare să aibă o înțelegere redusă a contractelor, cu atât mai puțin a aranjamentelor internaționale. Având în vedere cât de mult a contribuit deja la costurile Marii Britanii, oamenii trebuie să înțeleagă cât de dăunător poate fi el”.

Un alt comentator a subliniat beneficiile reducerii birocrației în comerțul cu UE: „Întrebați fermierii și pescarii care l-au crezut pe Farage prima dată! Ca să ne confruntăm cu realitatea, suntem o țară care încă nu recunoaște daunele enorme pe care ni le-am făcut singuri părăsind UE. Jumătate dintre noi încă învinovățim UE pentru că am plecat. Un pic ca un soț furios care își părăsește soția și copiii, doar pentru a rămâne cu o viață de regret, concentrată pe furia față de fosta soție”.

Riscurile unei noi „căsătorii”

Un cititor a sugerat că UE ar trebui să se protejeze înainte de a invita Marea Britanie înapoi: „Cu Rusia și SUA jucând jocuri imperiale, este mai bine ca UE să își recunoască propriile nevoi înainte de a invita o potențială coloană a cincea britanică printre rândurile sale. Pentru că, să recunoaștem, nu visul european este cel care motivează dorințele britanice, ci o dorință de privilegii odată existente, dar apoi luate de divorț – privilegii financiare, în principal. Asta e tot. Nu o inimă pentru Europa, așa cum vor pretinde adepții lui Farage – ei sunt britanici! Fie ca acesta să fie, așadar, o bucată de hârtie rece. Hârtie juridică care nu lasă nimic la voia întâmplării. În ea, penalitățile pentru nerespectare. Ultimul lucru de care Europa are nevoie este un alt divorț britanic”.

Critici la adresa acordurilor actuale

Unele voci critice au vizat acordurile actuale de resetare cu UE. „Starmer și Partidul Laburist nu ar trebui să ignore faptul că acest guvern este profund nepopular și cel mai probabil va fi înfrânt la următoarele alegeri generale. Până acum, este dificil de văzut vreun beneficiu net în oricare dintre acordurile de resetare pe care Starmer le-a convenit cu Bruxelles-ul. De exemplu, acordul Erasmus va costa Marea Britanie cel puțin 570 de milioane de lire sterline pe an și va beneficia probabil de două ori mai mulți studenți din UE decât studenți britanici. Între timp, înlocuitorul Marii Britanii pentru Erasmus, schema Turing, este acum bine stabilit, ceea ce înseamnă o cerere și mai mică pentru Erasmus din partea propriilor noștri studenți. Această schemă este considerabil mai rentabilă și are o rată de participare mult mai mare decât a avut vreodată Erasmus. Dar Starmer trebuia doar să-și facă resetarea, nu-i așa. Pot auzi râsul de la Bruxelles de aici”, a scris un cititor.

UE dorește să se protejeze împotriva eventualelor schimbări de guvernare în Marea Britanie care ar putea duce la abandonarea acordului și la costurile aferente. Un comentator a conchis: „În ceea ce privește UE, am devenit o mizerie pe care nu ar trebui să o atingă. Am fost întotdeauna considerați străini. Îmi amintesc clar, înainte de Brexit, când ieșeau la vot pentru ceva sau altceva și unul dintre europarlamentari a spus: „Suntem blocați de britanici încă o dată”. Nu am fost niciodată potriviți. UE este precaută – foarte înțelept după toate tulburările și neplăcerile pe care le-a provocat Marea Britanie. Deși cred că Reform începe să se destrame și probabil va dispărea până la următoarele alegeri generale, la fel ca Ukip și Partidul Brexit, este mai bine să fii sigur decât să-ți pară rău”.