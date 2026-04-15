Băncile din România au început să-și modifice vizibil strategia privind depozitele la termen pentru persoanele fizice. În mod neașteptat, dobânzile pentru scadențe mai mici, de 3 sau 6 luni, ajung acum să le depășească pe cele oferite pentru un an, o mișcare menită să atragă clienți într-o piață plină de lichidități, dar și de incertitudini.

Oferte promoționale, miza principală

Lupta pentru atragerea de noi clienți se dă acum în terenul ofertelor promoționale, cu condiții specifice. Deși băncile și-au ajustat de-a lungul timpului dobânzile, acum vin periodic cu propuneri mult mai atractive pe termene atipice.

Un exemplu elocvent este cel al BCR. Banca a sărit de la o dobândă standard de 4,20% pentru o scadență de 6 luni la o ofertă promoțională de 6,20% pentru o perioadă de doar 5 luni. Iar CEC Bank nu se lasă mai prejos și oferă 6,10% pentru aceeași perioadă de 5 luni, în condițiile în care oferta standard pentru 6 luni este de 4,95%. În cazul ING Bank, oferta este pentru o scadență de 4 luni, iar dobânda ajunge la 6%, însă pentru a beneficia de aceste dobânzi clienții trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Lichiditate și incertitudine

V-ați întrebat de ce se întâmplă asta? Pe de o parte, lichiditate există în piață. Pe de altă parte, contextul economic dificil și vremurile de incertitudine îi fac pe clienți să prefere accesul rapid la bani, la nevoie. Tocmai de aceea, ofertele băncilor au început să fie orientate mai degrabă către scadențe mici.

Până la urmă, e o mișcare logică. Clientul simte nevoia să poată utiliza banii oricând, iar banca răspunde acestei nevoi cu produse flexibile și, pe alocuri, foarte profitabile pe termen scurt.

Miza este atragerea de clienți noi.

O piață plafonată de dobânda cheie

Un factor esențial care limitează marja de manevră a băncilor este dobânda de referință stabilită de BNR, care se află la un nivel de 6,50%. Acest prag (unul psihologic, de altfel) înseamnă că băncile pur și simplu nu au cum să meargă cu dobânzile standard mult peste acest nivel.

Așa se explică reorganizarea ofertelor. În timp ce intervalul pentru scadența de 12 luni s-a restrâns mare, pentru depozitele pe 6 luni și 3 luni lucrurile stau puțin diferit. Aici, dobânzile se duc chiar și peste 6,5%, dar, la polul opus, la unele bănci coboară și sub 5%. Totul depinde de strategia punctuală a fiecărei instituții financiare și de cât de mult este dispusă să plătească pentru a atrage lichidități noi de la populație.