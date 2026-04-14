Fondul Monetar Internaţional a tăiat prognoza de creştere a economiei mondiale pentru acest an, pe fondul războiului din Iran. Noua estimare, publicată marţi în raportul „World Economic Outlook”, indică un avans de doar 3,1% în 2026, cu 0,2 puncte procentuale sub cea din ianuarie. Iar veştile nu se opresc aici, instituția avertizând că o recesiune globală devine un scenariu tot mai plauzibil.

Trei scenarii, de la rău la catastrofal

Analiștii FMI au conturat trei posibile traiectorii pentru economia mondială, în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. Cel mai optimist scenariu, considerat de referință, ia în calcul un război de scurtă durată în Iran și prognozează creşterea de 3,1%, cu o cotaţie medie a barilului de petrol la 82 de dolari în acest an.

Lucrurile stau puțin diferit în scenariul negativ. Un conflict mai îndelungat, cu un preț al petrolului de aproximativ 100 de dolari anul acesta și 75 de dolari în 2027, ar limita avansul economiei mondiale la doar 2,5%.

Cel mai sever scenariu este, pe bune, sumbru. În cazul în care conflictul se adâncește și se extinde, perturbând major piețele, PIB-ul global ar crește cu doar 2%. FMI avertizează direct: „Aceasta ar fi aproape o recesiune globală”. În această variantă, unele țări ar intra direct în recesiune, iar prețul petrolului ar exploda la 110 dolari în 2026 și 125 de dolari în 2027.

Războiul, un risc mai mare decât tarifele lui Trump

V-ați gândit vreodată cum ar fi arătat cifrele fără acest conflict? Ei bine, FMI ar fi îmbunătățit previziunile privind creşterea economiei mondiale cu 0,1 puncte procentuale, la 3,4%. Asta datorită continuării boom-ului în investiţii tehnologice, a ratelor mai scăzute ale dobânzilor și a sprijinului fiscal din unele țări.

Dar războiul a creat un risc mult mai masiv pentru economia globală decât tarifele iniţiale anunţate anul trecut de preşedintele Donald Trump. A confirmat-o chiar economistul şef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. „Ceea ce se întâmplă în Golf are în mod potenţial un impact mult, mult mai puternic, şi aceste evoluţii le analizăm prin scenariile noastre”, a explicat oficialul FMI într-un interviu.

Sperietoarea inflației revine

Un preț al petrolului de peste 125 de dolari ar menţine, clar, un nivel ridicat al inflaţiei. În scenariul sever, inflația globală în 2026 ar depăşi 6%, comparativ cu un nivel de 4,4% în cel mai optimist scenariu.

Iar asta ar forța o reacție dură din partea băncilor centrale.

Gourinchas a fost cât se poate de clar în această privință. „Această schimbare a aşteptărilor inflaţioniste ar urma să determine băncile centrale să ia măsuri pentru a reduce inflaţia, iar măsurile ar putea fi mai dureroase decât cele din 2022”, susţine oficialul FMI.

Cum sunt afectate marile economii

Nicio regiune nu scapă neafectată, e drept. FMI a redus uşor previziunile privind creşterea economiei SUA în acest an la 2,3%, dar a îmbunătăţit uşor, la 2,1%, estimarea pentru 2027. Pentru zona euro, puternic afectată de preţurile la energie, se estimează un avans de 1,1% în 2026 şi de 1,2% în 2027, o tăiere de 0,2 puncte procentuale pentru ambii ani. În cazul Chinei, prognoza de creştere a fost redusă uşor la 4,4% în 2026, în timp ce pentru anul viitor se aşteaptă o creştere de 4%, la fel ca în ianuarie.

Pieţele emergente şi în curs de dezvoltare (categorie din care face parte și România) ar urma să fie cele mai afectate, înregistrând anul acesta o creştere de doar 3,9%, un declin de 0,3 puncte procentuale faţă de prognoza din ianuarie. FMI avertizează și că guvernele vor fi tentate să implementeze măsuri fiscale pentru a atenua efectele preţurilor ridicate la energie, ceea ce va duce la creșterea deficitelor bugetare şi a datoriilor publice.

Cele mai dramatice scăderi ale PIB-ului în 2026 sunt previzionate, deloc surprinzător, în țările din regiunea conflictului: Iran (minus 6,1%), Qatar (minus 8,6%), Irak (minus 6,8%), Kuweit (minus 0,6%) şi Bahrein (minus 0,5%).