Dacă ajungi la spital și nu poți face plăți, familia poate, de regulă, să îți achite ratele și facturile din banii ei, fără să intre în contul tău. Soțul sau partenerul nu primește automat dreptul să îți folosească banii, cardul ori parola; accesul la cont trebuie stabilit printr-o cale acceptată de bancă sau printr-o măsură a instanței.

Ce informații lași familiei

O persoană de încredere trebuie să poată găsi plățile care ajung la scadență și polițele care ar putea acoperi spitalizarea. Ține lista și copiile actelor într-un loc protejat, cunoscut acelei persoane, dar separat de PIN-uri, parole și coduri de autentificare.

Conturi: băncile, IBAN-urile și persoanele deja împuternicite.

Credite: creditorul, numărul contractului, graficul de rambursare, scadența și datele cerute pentru plată.

Facturi: furnizorul, codul de client, scadența și existența unei plăți automate din cont.

Asigurări: polița, asigurătorul, persoana care poate primi banii, numărul de asistență și termenul de anunțare trecut în contract.

Păstrează lângă listă copii ale contractelor de credit, graficelor și polițelor. Familia poate astfel să identifice ce trebuie plătit, fără să aibă acces la codurile cu care operezi contul.

Cum plătește familia fără contul tău

Codul civil permite, de regulă, ca o altă persoană să plătească o datorie. Soțul sau partenerul poate achita rata din contul ori numerarul propriu, folosind datele cerute de creditor. Plata nu îi dă dreptul să vadă soldul tău sau să retragă bani din contul tău.

Dacă o rată scadentă este de 2.000 de lei, de exemplu, iar partenerul plătește 2.000 de lei din banii săi, pentru acea rată rămân 0 lei de achitat după ce creditorul confirmă că a înregistrat plata. La această sumă se adaugă facturile și costul asigurării care ajung la scadență în aceeași perioadă; totalul depinde de contractele fiecăruia.

Familia verifică mai întâi ce plată ajunge prima la scadență, inclusiv dacă o factură ori o rată era plătită automat din contul tău. Găsește numărul contractului sau codul de client și cere creditorului ori furnizorului contul de plată și detaliile care trebuie trecute la transfer. Verifică dacă acel contract cere plata personală de către debitor. Creditorul poate refuza și dacă i-ai comunicat înainte că te opui plății făcute de altcineva. Plătește din banii proprii, păstrează dovada și cere confirmarea că suma a fost pusă în dreptul datoriei corecte. Apoi trece la următoarea scadență.

Până când familia obține, dacă este nevoie, un drept legal de a opera contul, plata din banii proprii nu cere cardul sau parola persoanei internate.

Cine poate folosi contul tău

Articolele 111 și 113 din OUG nr. 99/2006 obligă banca să păstreze confidențiale soldul și operațiunile din cont. Căsătoria, singură, nu îi permite soțului să scoată bani ori să primească extrase. Un titular al unui cont comun sau un împuternicit poate face doar operațiunile permise de contractul și procedura băncii; un reprezentant numit de instanță acționează în limitele stabilite de aceasta.

Cardul, PIN-ul și parola titularului nu sunt o soluție de acces pentru familie. Articolele 166 și 167 din Legea nr. 209/2019 cer protejarea codurilor personale; dacă instrumentul de plată este folosit fără drept, banca trebuie anunțată fără întârziere. Persoana împuternicită folosește accesul propriu acceptat de bancă, nu se conectează în locul tău.

Ce pregătești din timp la bancă

Întreabă banca ce drepturi oferă un cont cu mai mulți titulari, cum desemnezi un împuternicit și ce fel de procură acceptă. Cere să fie trecute clar conturile și operațiunile permise, precum plăți, transferuri și obținerea extraselor. Verifică și cum retragi împuternicirea.

Condițiile Raiffeisen din 26 februarie 2026 permit cel mult doi împuterniciți pe cont, dar nu și pe contul de card de credit. Condițiile UniCredit, revizia 44 din martie 2024, prevăd desemnarea prin procedura băncii sau prin procură autentificată de notar ori consulat; banca cere și actele necesare identificării persoanei alese. Drepturile diferă, așadar, după bancă și produs.

O procură generală nu acoperă automat orice operațiune. Uniunea Națională a Notarilor Publici arată că, pentru acte prin care persoana dispune de bunuri, dreptul trebuie dat expres; la notar sunt necesare datele exacte ale persoanei împuternicite, nu și prezența ei. Un mandat obișnuit poate fi revocat și încetează, între altele, dacă persoana care l-a dat își pierde capacitatea de a decide.

Ce se întâmplă dacă nu mai poți semna

Un mandat de ocrotire se încheie din timp, în fața notarului, cât persoana poate decide singură. Este pregătit pentru situația în care aceasta nu își mai poate administra bunurile. Legea nr. 140/2022, aplicabilă din 18 august 2022, cere încuviințarea lui de către instanța de tutelă. Persoana desemnată depune cererea, copia contractului, o evaluare medicală și una psihologică făcute cu cel mult două luni înainte.

Dacă boala te împiedică să îți administrezi bunurile, dar încă poți decide singur, tu, soțul sau rudele puteți cere instanței de tutelă numirea unui curator, potrivit articolelor 178 și 182 din Codul civil. Cererea se face la instanța de la domiciliu; pentru o măsură care nu poate aștepta, poate fi competentă și instanța de la locul unde este necesară măsura. Instanța numește curatorul cu acordul lui și poate stabili ce are voie să facă.

Dacă nu mai poți exprima valabil voința și nu ai pregătit un mandat de ocrotire, familia nu poate întocmi o procură nouă în numele tău. Curatela descrisă mai sus privește persoana care își păstrează capacitatea de a decide. În așteptarea unei forme legale de reprezentare, familia poate plăti din banii proprii obligațiile ajunse la scadență, în condițiile creditorului.

Ce verifici în polița de asigurare

Internarea nu înseamnă automat că asigurătorul plătește. Normele privind asigurările voluntare de sănătate, aprobate prin Ordinul nr. 365/2007, leagă plata de serviciile și condițiile din contract. Verifică dacă boala ori accidentul este acoperit, ce situații sunt excluse, suma maximă plătibilă, perioada în care acoperirea încă nu a început, costurile asigurării ajunse la scadență și termenul în care trebuie anunțat asigurătorul.

Lasă familiei instrucțiunea să ceară asigurătorului lista exactă a actelor și să păstreze dovada depunerii lor. În condițiile poliței Groupama pentru spitalizare și chirurgie din 6 decembrie 2025 apar documente medicale și facturi, iar pentru unele accidente pot fi cerute acte de la autorități. Acea poliță cere și plata tuturor costurilor asigurării ajunse la scadență, inclusiv în timpul internării; condiția trebuie verificată în propriul contract.

Întrebări frecvente

Poate soțul să ceară băncii soldul dacă a început împărțirea bunurilor?

Da, poate solicita informații în scris dacă arată că a depus o cerere la instanță pentru a împărți bunurile comune. Excepția din articolul 113 al OUG nr. 99/2006 nu îi dă dreptul să opereze contul.

Cât timp este valabilă o procură fără termen?

Potrivit Uniunii Naționale a Notarilor Publici, mandatul obișnuit fără un termen trecut în act încetează după trei ani. Persoana care l-a dat îl poate revoca.

Poate banca să refuze persoana aleasă ca împuternicit?

Da. Condițiile Raiffeisen din 26 februarie 2026 permit, de exemplu, refuzul în cazul unor suspiciuni de fraudă sau de spălare a banilor.

În cât timp plătește asigurătorul după depunerea actelor?

Termenul se citește în poliță. Pentru rambursare, condițiile poliței Groupama menționate stabilesc un termen de maximum 15 zile calendaristice, calculat din ziua în care este depus ultimul act necesar. Acest termen nu se aplică tuturor asigurărilor.

Ce poate face familia dacă banca nu răspunde?

Persoana îndreptățită trimite cererea în scris și păstrează numărul de înregistrare. Dacă după 30 de zile nu primește răspuns ori acesta nu o mulțumește, se poate adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, cu contractul și actele care susțin cererea.

Ce poate face familia dacă asigurătorul respinge cererea?

Cere motivul în scris și verifică prevederea invocată din poliță, actele lipsă și plata costurilor asigurării. Poate trimite o petiție Autorității de Supraveghere Financiară, împreună cu polița, cererea, răspunsul și dovezile; ASF indică un termen de răspuns de cel mult 30 de zile de la depunerea petiției.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul civil; OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit; Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată; Legea nr. 140/2022 privind măsurile de ocrotire; Uniunea Națională a Notarilor Publici; condițiile bancare Raiffeisen din 26 februarie 2026 și UniCredit, revizia 44 din martie 2024; Ordinul nr. 365/2007 privind asigurările voluntare de sănătate; condițiile poliței Groupama din 6 decembrie 2025; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.